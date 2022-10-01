Пентагон: США не думают, что РФ решила применить ядерное оружие на Украине

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Ллойд Остин

В Белом доме на текущий момент не видят признаков того, что власти России приняли решение применить ядерное оружие на Украине, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. В интервью телеканалу CNN он отметил, что Вашингтон во время недавних контактов с Россией на официальном уровне донес свои опасения касательно применения ядерных боеголовок со стороны Москвы.

На данном этапе я не вижу ничего, что привело бы меня к заключению, что (президент РФ Владимир Путин. — NEWS.ru) принял такое решение, — заявил Остин.

Глава Минобороны США также отметил, что ВСУ продолжат наступление в стремлении вернуть территории в пределах суверенных границ Украины. Он заверил, что Вашингтон продолжит оказывать военную помощь Киеву.

Что мы ожидаем, так это то, что ВСУ продолжат наступать, стремясь вернуть все свои территории в пределах суверенных границ Украины. Я не думаю, что этот процесс прекратится, и мы продолжим поддерживать усилия украинской стороны, — отметил Остин.

Ранее Путин на церемонии принятия новых субъектов в состав РФ заявил, что США — единственная страна в мире, дважды применившая ядерное оружие, тем самым создав прецедент. Он добавил, что это было сделано демонстративно, без всякой на то необходимости, с целью запугать весь мир.