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Командующий сухопутными войсками Соединённых Штатов в Африке назвал угрозы для США на континенте. По его мнению, в этот список попадают Россия и Китай.

Он объяснил свои слова присутствием на территории российских наёмников. Кроме того, РФ добывает в Африке природные ресурсы, передаёт ТАСС.

Среди других угроз он назвал присоединившееся к запрещённой в России террористической организации «Аль-Каида» боевиков группировки «Аш-Шабаб», однако проитвостояние Москве и Пекину военный считает более важным.

Африканское командование считает, что «Аш-Шабаб» является одной из главных угроз, мы очень внимательно следим за ситуацией. Но соперничество с Россией и Китаем на континенте особенно важно, — подчеркнул он.

В июле 2019 года власти Ливии задержали двоих граждан, которые оказались сотрудниками российского Фонда защиты национальных ценностей. Власти африканской страны обвинили их в попытке вмешательства в выборы. Позже их перевели в тюрьму Майтига в пригороде Триполи. Правительство национального согласия считает, что арестованные граждане работали на ЧВК Вагнера.

Как считается, частная военная компания спонсируется приближенным к российским властям бизнесменом Евгением Пригожиным. Ему также приписывают финансирование «фабрики троллей» и ряда информационных агентств.

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что сообщения о находящихся в Ливии наёмниках из РФ не соответствуют действительности, писал NEWS.ru.