Пентагон признал, что не мешает Киеву в разработке оружия большой дальности Глава Минобороны Остин: США не препятствуют разработке Киевом оружия большой дальности

Фото: David B. Gleason/wikipedia.org

Администрация США не создает препятствий для властей Украины в деле разработки вооружений для нанесения ударов на большое расстояние. Об этом сообщил министр обороны страны Ллойд Остин во время совместной пресс-конференции по итогам американо-австралийских переговоров в формате «два плюс два» в Вашингтоне.

Вопрос заключался в том, стремятся ли США воспрепятствовать Украине в создании собственного потенциала для нанесения ударов большой дальности. Короткий ответ — нет. Мы этого, безусловно, не делаем, — сказал глава Пентагона.

Он также сообщил, что к настоящему времени Штаты потратили на военную помощь Украине более $19 млрд и «вовлекли» союзников и партнеров для поддержки Киева.

Ранее официальный представитель американского Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США не побуждают Украину наносить удары по целям, находящимся за пределами территории государства, и не поощряют подобные атаки. Он также подчеркнул, что Вашингтон не поставляет Киеву необходимого вооружения для осуществления подобных обстрелов.

В свою очередь постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН заявил, что Россия созывает заседание Совета Безопасности ООН 9 декабря на тему поставок западного оружия Украине из-за распространившейся контрабанды. Дипломат отметил, что предназначенное Украине западное оружие всё чаще оказывается в руках бандитов и террористов. Представитель России подчеркнул, что западным вооружением уже завладели преступники в Европе, в Африке и на Ближнем Востоке.