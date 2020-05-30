Пентагон повысил готовность некоторых воинских подразделений

https://static.news.ru/photo/722f0ca6-a2b8-11ea-8711-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Министерство обороны США распорядилось повысить уровень готовности нескольких военных подразделений. Такая мера была принята на тот случай, если будет одобрена их отправка в Миннесоту.

Министерство дало указание Северному командованию Вооружённых сил США повысить уровень готовности нескольких подразделений на случай, если губернатор попросит помощи властям Миннесоты, — цитирует сообщение ТАСС.

Протесты и массовые беспорядки начались во многих городах США из-за убийства афроамериканца. В ходе акций был убит сотрудник ФСО США, двое полицейских получили ранения. На данный момент в Миннеаполисе введён режим чрезвычайной ситуации.

Как информировал NEWS.ru, президент США изучил обстоятельства гибели Флойда при задержании. Он охарактеризовал действия полицейских как нападение на человека.