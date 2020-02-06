https://static.news.ru/photo/f8375782-487b-11ea-966a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Wroblewski/Consolidated News Photos/GlobalLookPress

Спикер Палаты представителей Конгресса США, демократ Нэнси Пелоси заявила о том, что сенаторы-республиканцы предали Конституцию Соединённых Штатов. Она объяснила, что американский лидер Дональд Трамп — угроза демократии США. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на заявление Нэнси Пелоси после процедуры импичмента.

К сожалению, из-за предательства Конституции США контролируемым республиканцами Сенатом президент по-прежнему продолжает быть угрозой для американской демократии, настаивая на том, что он стоит выше закона и может искажать результаты выборов, если он этого хочет, — привели слова Нэнси Пелоси в ТАСС.

Она добавила, что республиканцы «сделали нормой беззаконие», а также проигнорировали систему «противовесов» американской конституции.

Как писал NEWS.ru ранее, Сенат Конгресса США оправдал президента США Дональда Трампа по всем статьям обвинения в рамках импичмента. Все республиканцы, за исключением Митта Ромни, поддержали американского лидера.