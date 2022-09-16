Пелоси подтвердила информацию о визите в Армению

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Нэнси Пелоси

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси подтвердила сообщения о грядущем визите в Армению, передает ТАСС. Она отметила, что ей было неизвестно об обнародовании планов ее поездки.

Пелоси подтвердила сообщения о грядущем визите в Армению, — сообщает агентство.

15 сентября издание Politico сообщило, что Пелоси планирует в эти выходные нанести визит в Армению в рамках поддержки страны. Там она проведет встречу с премьер-министром республики Николом Пашиняном и рядом других чиновников. Отмечается, что вместе с ней туда отправится конгрессвумен Джеки Спейер.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В ведомстве отметили, что Вооруженные силы Армении устроили масштабную диверсию на границе между двумя странами. Ереван, в свою очередь, обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению населенных пунктов Горис, Сотк и Джермук.