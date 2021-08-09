Падение самолёта на жилой дом в США попало на видео

Одномоторный самолёт рухнул на жилой дом в городе Виктория в американском штате Миннесота. Видео падения воздушного судна опубликовано в Telegram-канале РИА Новости.

На кадрах видно, что всё происходит за считаные секунды. Лайнер падает и тут же загорается. Через какое-то время на улицу выбегают люди.

Как добавляет Fox9, самолёт буквально начал рассыпаться на части ещё в воздухе. При крушении борта на земле никто не пострадал, так как в доме никого не было. Предполагается, что в самолёте находились два человека. Из них никто не выжил.

Национальный совет по безопасности на транспорте начал расследование. В районе места происшествия перекрыта дорога, работают следователи.

Крушение самолёта произошло в 18:00 7 августа по местному времени (02:00 8 августа мск). Судно направлялось из муниципального аэропорта Александрии в аэропорт Иден-Прери. По словам очевидцев, в ходе полёта произошёл «хлопок», затем оторвалось одно крыло и машина по спирали ушла вниз.