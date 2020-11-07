Отставание Трампа от Байдена сократилось в Аризоне

https://static.news.ru/photo/5cb350c4-2113-11eb-8224-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shawn Thew/Consolidated News Photos/Global Look Press

Разница между количеством голосов, поданных в Аризоне за действующего президента Дональда Трампа и его оппонента Джо Байдена сократилась до 0,8 п.п. При этом демократ сохраняет лидерство в колеблющемся штате.

В настоящий момент на этой территории подсчитаны 95% бюллетеней. По итогам их обработки действующий американский лидер получил поддержку 48,7% избирателей, а его противник — 49,5%, передаёт CNN.

Для победы одному из кандидатов необходимо набрать 270 голосов выборщиков из разных штатов. Байден на данный момент имеет 253 голоса , Трамп — 214. Победа в Аризоне даёт кандидату 11 выборщиков.

Ранее NEWS.ru писал, что штаб Трампа рассматривает возможность подать судебный иск в Аризоне. Сторонники главы Белого дома рассчитывают не только оспорить там результаты подсчёта голосов, но и попытаться выиграть время для замедления окончательного подсчёта в этих штатах.