Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 08:15

От рака скончался «самый милый судья в мире»

«Самый милый судья в мире» Фрэнк Каприо умер в возрасте 88 лет от рака

Фрэнк Каприо Фрэнк Каприо Фото: Jordan Strauss/AP/TASS

Известный трогательными выступлениями судья Фрэнк Каприо скончался из-за рака поджелудочной железы в возрасте 88 лет, говорится на его официальной странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Каприо работал в городе Провиденс в американском штате Род-Айленд. У него было 1,6 млн подписчиков, многим он был известен по реалити-шоу «Пойманные в Провиденсе», части которого стали вирусными в соцсетях.

Его наследие живет в бесчисленных добрых делах людей, которых он вдохновил. В его честь мы постараемся привнести в мир немного больше сострадания — так же, как он делал это каждый день, — говорится в заявлении.

Ранее во время прямого эфира на платформе Kick скончался французский треш-стример Рафаэль Грейвен, известный как Jean Permanove. Мужчина прославился трансляциями, где его унижали и избивали другие стримеры, а зрители наблюдали за этим. Его канал насчитывал около 500 тысяч подписчиков. 46-летнего мужчину пытались реанимировать, но не смогли. Его похороны вызвались оплатить рэпер Дрейк и стример Адин Росс.

До этого стало известно о трагической гибели 24-летней участницы «Дома-2» Полины Малининой. Тело девушки обнаружили спустя три дня в ее квартире в Нижнем Новгороде, где она проживала в последнее время. По предварительной версии следствия, смерть наступила в результате передозировки запрещенными веществами.

судьи
суды
США
соцсети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве пройдет первый в истории человечества «атомный саммит»
Россия внезапно перестала покупать картофель из Грузии
В США оценили шансы Зеленского на личную встречу с Путиным
Володин раскрыл, как Россия встретит беглых артистов в случае возвращения
Володин жестко высказался о вернувшихся в Россию релокантах
ВКС России получили партию современных истребителей Су-35С
Врач объяснил, что убивает застрявшую в горах альпинистку Наговицыну
Кириенко вспомнил, как Путин принял волевое решение вопреки доводам юристов
В Венгрии оценили идею провести саммит России и Украины в Будапеште
Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Россиянам назвали простой способ сэкономить на ремонте
Российские политики массово «переезжают» в MAX: кто в числе первых
Силовики раскрыли тактику ВСУ на Красноармейском направлении
В Сербии рассказали, как российский газ помог стране в разгар энергокризиса
Российские войска обрушили «Кинжалы» на украинскую авиабазу
Локомотив сошел с рельсов в Бурятии
ВСУ попытались проникнуть в российское приграничье
Эксперт оценил перспективы возвращения IKEA в Россию
Раскрыта судьба сына «советского потрошителя» Чикатило, вступившего в ВСУ
От рака скончался «самый милый судья в мире»
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Трамп резко прервал антироссийскую речь фон дер Ляйен
США

Трамп резко прервал антироссийскую речь фон дер Ляйен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.