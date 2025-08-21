От рака скончался «самый милый судья в мире» «Самый милый судья в мире» Фрэнк Каприо умер в возрасте 88 лет от рака

Известный трогательными выступлениями судья Фрэнк Каприо скончался из-за рака поджелудочной железы в возрасте 88 лет, говорится на его официальной странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Каприо работал в городе Провиденс в американском штате Род-Айленд. У него было 1,6 млн подписчиков, многим он был известен по реалити-шоу «Пойманные в Провиденсе», части которого стали вирусными в соцсетях.

Его наследие живет в бесчисленных добрых делах людей, которых он вдохновил. В его честь мы постараемся привнести в мир немного больше сострадания — так же, как он делал это каждый день, — говорится в заявлении.

