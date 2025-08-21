Более 20 БПЛА сбили на юге России Минобороны РФ: 21 беспилотник ВСУ сбит в Крыму, над Черным и Азовским морями

Системы ПВО сбили 21 беспилотник ВСУ на юге России утром, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. В частности, дроны уничтожили в Крыму, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

В период с 7:00 до 10:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что средства ПВО сбили 49 украинских беспилотников в российских регионах за ночь. Больше всего дронов нейтрализовали в Ростовской области — 21. Кроме того, БПЛА уничтожили в Воронежской, Белгородской, Брянской, Калужской, Орловской, Курской и Тульской областях, а также в Крыму и над акваторией Черного моря.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что дежурными силами противовоздушной обороны России в одном из районов на юге региона обнаружено и уничтожено уже более пяти беспилотников ВСУ. Предварительно, пострадавших нет, однако при падении обломков повреждения получил объект энергетической инфраструктуры.