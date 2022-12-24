От ку-клукс-клана до BLM: история расовой вражды в Америке

Фото: Global Look Press

24 декабря 1865 года в маленьком провинциальном городке Пуласки американского штата Теннеси шестеро ветеранов армии Конфедерации, проигравшей кровопролитную Гражданскую войну, собрались на тайную встречу, чтобы учредить тайное общество. Хотя Конфедерация потерпела поражение, ее «рыцари», а именно рыцарями считали себя те, кто сражался за «дело Юга», хотели продолжить борьбу. Так появился Ку-Клукс-Клан. За полторы сотни лет, прошедших с этого дня, Соединенные Штаты прошли долгий путь от рабства темнокожих до позитивной дискриминации.

Эпоха Реконструкции — подавление Юга

С 1861 до 1865 года в Америке шла Гражданская война. Она началась с того, что президентом США был избран сторонник отмены рабовладения Авраам Линкольн. Тогда 13 южных штатов, где было разрешено рабство, вышли из состава США, образовав Конфедерацию. Вскоре раздались первые выстрелы и началось непримиримое противостояние.

Несмотря на то, что армия Конфедерации состояла из отличных солдат, а командовали ей лучшие генералы Америки, экономическое и демографическое превосходство Севера постепенно склонило чашу весов к победе янки. Последняя армия Конфедерации под командованием Роберта Ли капитулировала в апреле 1865 года.

Юг был оккупирован северянами. Но, несмотря на поражение, конфликт не был исчерпан. Расовые проблемы Америки было невозможно решить изданием политических прокламаций и принятием поправок к Конституции США. Слишком серьезными являлись различия между белыми и черными гражданами этой страны, слишком крепкой оказалась память, с одной стороны о том, как темнокожие веками служили белым господам, а с другой стороны, как бесправные рабы подвергались гнету и унижению. Конфликт стал тлеющим пламенем, готовым вспыхнуть в любой момент.

Место для первой встречи Ку-Клус Клана обеспечил сын городского судьи, в кабинете которого и состоялся сбор. Сам судья не пришел, все-таки в США шла эпоха Реконструкции, когда любого представителя власти, заподозренного в неблагонадежности, легко могли лишить занимаемого места. Время было суровое, несмотря на примирительную позицию президента Эндрю Джонсона, Конгресс, где большинство получили ярые враги Конфедерации, передал управление в южных штатах военным властям союза. На южных территориях установилась политика жесточайшего подавления инакомыслия, террора против недовольных, или заподозренных в сочувствию «сепаратистам», как янки тогда называли южан.

Ситуация осложнялась тем, что еще в январе 1863 года была издана Прокламация об освобождении, давшая свободу всем рабам, проживавшим в штатах Конфедерации (рабам, которые находились в штатах Союза, пришлось ждать освобождения до конца Гражданской войны). Согласно этому документу, всюду на землях Конфедерации, куда вступали федеральные войска, освобождение рабов происходило немедленно и не требовало никаких дополнительны актов. Число освобожденных от рабства людей увеличивалось с каждым поражением южан.

Фото: Global Look Press

Как освобождение рабов ухудшило положение темнокожих

Меж тем, экономика Конфедерации была серьезно подорвана войной. Плантации с хлопком, табаком и рисом, где трудилась большая часть рабов, оказались или уничтожены войсками северян, или разорены из-за торговой блокады Юга. Те плантаторы, кому посчастливилось сохранить родовые владения, удушались непомерными налогами на землю, которые было просто нечем платить. Правительство США действовало про принципу «горе побежденным».

Тысячи темнокожих лишились не только работы, но и крыши над головой и пропитания. Ведь если плантации не действуют, значит, бывшие рабовладельцы не могут содержать своих бывших рабов. Тем более, с точки зрения закона они не были обязаны это делать. Темнокожие стали свободны, «великая цель» морального превосходства была достигнута, а что со «свободными новыми гражданами США» будет дальше, власти Союза совершенно не интересовало.

Бывшие рабы бежали с плантаций, приходили в города, где ютились на окраинах, образуя там целые поселки с убогими хижинами, сооруженными из мусора. Они пытались заработать себе на жизнь, нанимаясь на поденную работу, или ища вакансии домашней прислуги.

Но ни во время войны, ни вскоре после нее, на Юге не было денег. Поэтому столько рабочих рук просто не требовалось, а число тех, кто мог позволить себе наемную прислугу, резко сократилось. Бывшие богатые дамы из числа южной аристократии теперь учились самостоятельно готовить пищу и следить за порядком в доме, а южные джентльмены пытались обойтись без помощи камердинера и лакея.

Бывшие рабы голодали — это стало причиной появления банд, которые грабили, убивали, насиловали. Не нашедшие себя в новой жизни чернокожие вставали на путь криминала. А военные оккупационные власти не проявляли к этой проблеме особого интереса, ведь побежденные штаты должны были сполна искупить свои «прегрешения». На жалобы белого населения по поводу разгула преступности почти никогда не обращали внимания.

Фото: Palm Beach Post/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Создание Ку-Клукс-Клана

Тогда белые южане сами решили защищать себя. Все, наверное, помнят фрагмент из знаменитого романа «Унесенные ветром», где нападение банды темнокожих на главную героиню Скарлетт О`Хара привело к тому, что южные джентльмены, воспитанные в старинных обычаях почитания чести дамы, были вынуждены создать боевую группу, чтобы отомстить. Именно такие сюжеты разворачивались по всему американскому Югу. Однако жители Пуласки решили пойти дальше. Они задумали создать тайную организацию, которая должна была защищать старые порядки и «держать негров в узде».

На первом же собрании решили, как назвать секретное общество. Сначала выдвинули предложения стать «Рыцарями круга», но в ходе дебатов, чтобы добавить таинственности, «круг» решили написать по-гречески: куклос, а саму организацию назвать «клан», в знак того, что члены общества должны стать друг другу самыми близкими родственниками.

В итоге получилось «Куклос-клан». Спустя совсем немого времени, когда рыцари Незримой империи Юга (так они себя тоже называли) распространились по Соединенным штатам, название было переосмыслено. Греческое «куклос» стали считать подражанием клацающему звуку затвора перезаряжаемой винтовки — символа террора в отношении бывших рабов. Новым именем организации стало Ку-Клукс-Клан или сокращенно ККК.

Первоначально «рыцари» клана собирались лишь устрашать темнокожих. Они придумали особую униформу, состоящую из белого балахона с высоким капюшоном, полностью скрывающим лицо. В таком виде, держа в руках горящие факелы и пистолеты, они скакали на лошадях по улицам американских городов, вселяя ужас в сердца темнокожих, чья мифология, вывезенная из Африки, была наполнена образами мстительных духов. И действительно, столкнуться во тьме с кавалькадой всадников Ку-Клукс-Клана было испытанием не для слабонервных.

Фото: Global Look Press

Неравенство — базовый принцип

Клансмены смогли запугать часть темнокожих, но проблему расового конфликта не решили. Темнокожие никуда не делись. Более того, осознавая свои права, они все более решительно требовали уравнивания в правах с белым населением. И тут стоит вспомнить тот факт, что в Америке XIX века, несмотря на Гражданскую войну и освобождение рабов, никто в общем то не считал темнокожих равными белым.

Отцы-основатели США были рабовладельцами, ни один из них не верил в расовое равенство. Несмотря на появившуюся в ХХ веке пропаганду, авторы американской Конституции были настоящими, убежденными расистами. Согласно Конституции США, рабы исключались из числа лиц, имеющих гражданские права, в том числе право голоса.

Еще в 1787 году было решено, что Конгресс США должен избираться по принципу количества населения в каждом штате. Это означало, что штаты с большим населением имеют больше мест в Конгрессе. Северные штаты утверждали, что темнокожие не должны учитываться при расчете числа депутатских мест. Следовательно, северные штаты автоматически получат больше мест в Конгрессе.

Лидеры южных штатов возражали, говоря, что черные рабы должны считаться наравне с белыми американцами, но голоса, положенные им, следует отдать рабовладельцам. Наконец был достигнут компромисс. Темнокожие не получили права голоса, но каждый из них учитывался как три пятых свободного человека для расчета числа депутатов от каждого штата США.

Отцы-основатели не только отказались предоставить черным рабам гражданство США, но и пошли на то, чтобы считать их лишь «частью человека». Америка изначально была основана на принципе расового неравенства.

Фото: Global Look Press Томас Джефферсон

Расовая сегрегация в США

Автор Декларации Независимости и президент США Томас Джефферсон писал:

Негры уступают нам в одаренности тела и разума. Будучи освобожденными, черные должны быть удалены за пределы возможности смешения с белыми.

Его самая известная цитата, выбитая на Мемориале Джефферсона в Вашингтоне, была искажена. Текст на памятнике гласит: «Ничто более определенно не записано в книге судеб‚ как то‚ что люди должны быть свободны», но полная цитата Джефферсона продолжается далее: «И я не менее уверен, что две расы, одинаково свободные, не могут жить под властью одного правительства».

Авраам Линкольн, наверное, самый знаменитый президент США, известен как освободитель рабов. При этом Линкольн тоже не верил в расовое равенство. Напротив, он был твердо привержен идее расовой сегрегации (разделения) и репатриации всех темнокожих из США в Африку. Линкольн говорил об этом еще во время Гражданской войны в 1862 году во время встречи с группой рабов, которые пришли просить о равенстве прав черного и белого населения, Линкольн сказал африканцам, что самым подходящим вариантом для них будет вернуться в Африку и создать там черную колонию свободных людей. Выступая перед делегацией, президент заявил:

Вы и я принадлежим к разным расам. Между нами очень большая разница...Черная раса очень страдала живя среди нас, а мы точно также страдаем от вашего присутствия. Это хорошо объясняет, почему мы должны быть разделены. ... Идите туда, где вам будет лучше... Мне не нужно лишний раз рассказывать вам о воздействии, которое оказывает на белых институт рабства. Смотрите — наша страна вовлечена в войну! Наши белые граждане убивают друг друга, и никто не знает, как далеко это может зайти. ... Поэтому лучшее для нас обоих — быть разделенными.

Фото: Public domain Дред Скотт

Темнокожие — не граждане США

Неполноценный правовой статус темнокожих в США был подтвержден решением суда по делу «Дред Скотт против Сэндфорда». Состоялось заседание Верховного суда США 1857 года, который постановил, что африканцы, ввезенные в США как рабы (а также их потомки), никогда не были защищены Конституцией США и поэтому никогда не могут стать американскими гражданами. Судьи также заявили, что Конгресс США не имеет полномочий запретить рабство на всех федеральных территориях и, поскольку рабы не являются гражданами США, то значит они не могут подавать иски в суд.

Суд постановил, что рабы, подобно вещам, или предметам частной собственности, не могут быть отняты у их владельцев без надлежащей правовой процедуры. Правовой статус темнокожих даже после освобождения в 1863 году продолжал оставаться неясным и любой чиновник или военный мог трактовать его так, как считал нужным.

Фактически решение Верховного суда было пересмотрено лишь спустя 11 лет. В 1868 году в Соединенных Штатах приняли четырнадцатую поправку к Конституции. В первом разделе этого документа говорилось, что гражданами США отныне становятся все, рожденные на территории этой страны. Формулировка была специально составлена так, чтобы обойти решение Верховного суда по делу Дреда Скотта.

«Законы Джима Кроу»

По мере того, как суровый надзор над побежденными смягчался, демократически избранные правительства южных штатов узаконили расовую сегрегацию, которая вскоре распространилась и на «свободный север». Для этого был принят целый ряд законов, получивших известность как «законы Джима Кроу» (название происходит от американской народной песни XIX века, высмеивающей темнокожих).

Верховный суд США дал официальное разрешение на введение законов о сегрегации уже в 1896 году, постановив, что железнодорожные вагоны «только для белых», введенные в некоторых штатах, были законным решением. Так сегрегация получила конституционную защиту на протяжении следующих пятидесяти лет. Список законов, принятых штатами после 1900 года хорошо показывает, как далеко распространились идеи разделения двух рас:

1914 год в штате Луизиана установлено требование отдельных входов в публичные здания для черных и белых;

1915 год штат Оклахома решает, что должны устанавливаться раздельные «расовые» телефонные будки;

1920 год штат Миссисипи объявил незаконной защиту или публикацию доводов в пользу равенства рас и смешанных браков между белыми и черными;

1920 год штат Техас запрещает совместные спортивные состязания белых и черных.

К этому же году все штаты установили отдельные школы для белых и для черных, а также запретили смешанные браки между двумя расами (браки с монголоидами при этом не были запрещены). В 1910 году город Балтимор в штате Мэриленд запретил темнокожим селиться в «белых» кварталах. Эта мера была скопирована в Далласе, штат Техас, Гринсборо в Северной Каролине, Луисвилле, штат Кентукки, Норфолке, штат Вирджиния, Оклахома-Сити штат Оклахома, Ричмонде и Роаноке в Вирджинии, и Сент-Луисе в штате Миссури и множестве других городов.

Стоит понимать, что это не было «инициативой на местах». Политика сегрегации проводилась и на федеральном уровне. Когда Вудро Вильсон в 1913 году стал президентом США, он немедленно приказал провести расовую сегрегацию всех федеральных учреждений в Вашингтоне.

Дошло до того, что ограничения были наложены даже на европейские народы, которые, по мнению американцев, были «недостаточно европейскими». Закон об иммиграции 1924 года ограничил въезд итальянцев числом 3 845 человек, в то время как немцам было разрешена иммиграция численностью 51 тысяча человек в год.

Фото: dpa/Global Look Press

Раздельная армия

Несмотря на враждебное отношение США к нацистской Германии и гитлеровской расовой политике, армия США во Вторую мировую войну была разделена строго по расовому признаку. Черные солдаты служили в черных подразделениях, большое внимание уделялось тому, чтобы черные офицеры никогда не командовали белыми солдатами.

Элитарный род войск — военно-воздушные силы США, поначалу наотрез отказались принять темнокожих призывников или добровольцев в свои ряды. Пришлось вмешаться федеральному правительству, издавшему в 1940 году приказ, разрешающий темнокожим становиться пилотами самолетов. Тогда ВВС США нашли способ сохранить сегрегацию и создали отдельные эскадрильи, укомплектованные темнокожими. Десегрегацию ВВС провели только после войны, в 1948 году.

В сухопутной армии США уже во время пребывания в Англии перед открытием Второго фронта, издали приказ, который обязывал белых и черных солдат получать увольнительные в разные вечера, чтобы остановить постоянно вспыхивающие расовые инциденты, когда солдаты двух рас устраивали драки в питейных заведениях, кинотеатрах и прочих местах отдыха. Расовая сегрегация поддерживалась в армии США всю войну.

Конец белого превосходства, начало «черного расизма»

К середине 1950-х годов черные граждане Америки стали занимать все более значимые позиции. У них наблюдался постоянный демографический рост, среди темнокожих становилось все больше образованных людей, многие из них обзаводились бизнесом и входили в число финансовой элиты США.

Эти социальные перемены привели к началу движения за гражданские права. Черные активисты требовали отмены сегрегации. «Законы Джима Кроу» демонстративно нарушались. На демонстрации выходили сотни тысяч чернокожих, начались массовые забастовки по расовому принципу.

В итоге «белое лобби» капитулировало. Под давлением президента Джона Кеннеди, начиная с 1962 года, расовые ограничения начали постепенно отменять на федеральном уровне, заставляя (иногда силой) власти штатов следовать новым правилам.

Но, неудовлетворенное результатами, движение за гражданские права стремительно радикализировалось. Первыми черными расистами стала «Нация ислама», политическая организация негров утверждавшая, что темнокожие — это богоизбранный народ, который должен господствовать во всем мире, а их верой должен быть ислам.

В 1965 году была организована террористическая организация «Черные пантеры», совмещавшая радикальный марксизм с черным расизмом. Они провозгласили, что «Войну можно остановить только войной; и чтобы отложить оружие, нужно взять его в руки». Поэтому «пантеры» не стеснялись применять оружие в защиту своих идей и быстро оказались втянуты в войну бандитских группировок, среди которых было немало негритянских банд. Кстати, известный супергерой из комиксов и фильмов Marvel «Черная пантера» — это как раз аллюзия на данную политико-криминальную группировку.

В ответ на радикализм черных, в 1970-е годы возродился Ку-Клукс-Клан, который самораспустился в 1944 году, когда клансмены посчитали, что цели организации достигнуты и белому населению США более ничто не угрожает. К тому же говорить о расовой сегрегации на фоне войны с нацизмом стало совсем неудобно.

Прошло менее тридцати лет и «Рыцари невидимой империи» начали террор против черных экстремистов, немедленно выведя себя за грань закона. Возрожденный Ку-Клукс-Клан вновь распался на группировки: те что настаивали на беспощадной «расовой войне» и тех, кто хотел действовать в рамках закона.

Фото: Liang Sen/XinHua/Global Look Press

Black Lives Matter

Наконец, в 2013 году появилось движение Black Lives Matter (Жизни черных имеют значение). Вначале оно действовало только в интернете, но после гибели в 2020 году при задержании полицией темнокожего Джорджа Флойда, сторонники BLM на несколько месяцев захватили улицы многих городов США.

Акции протеста против расизма немедленно переросли в погромы, поджоги и грабежи. Появилось такое явление, когда публичных персон белой расы заставляли приносить извинения за белый расизм, сделав этот ритуал обязательным условием для нахождения в американским медиапространстве. Корпорации заставляли перечислять миллионы долларов на «борьбу с расизмом», угрожая несогласным бойкотом товаров и услуг.

Начался снос памятников «белым мужчинам». В некоторых городах, где большинство в муниципалитетах получили представители левых сил, стали проводить массовые сокращения полиции.

Так Америка прошла долгий путь от абсолютно расистской страны, где никто даже не мог подумать, что черный раб равен белому, где темнокожие подвергались жестокой эксплуатации, где черный человек был живым товаром; до государства, в котором уже белое население подвергается позитивной дискриминации. Сегодня для чернокожих в США действует множество фондов, выделяются гранты, им могут отдавать прелпочтение при приеме в колледж или на работу, а в отношении белых американцев считается, что они и так достаточно богаты и социально защищены чтобы оказывать им помощь.