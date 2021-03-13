От COVID умерло больше ньюйоркцев, чем во время нескольких войн и терактов

https://static.news.ru/photo/15fb131a-8559-11eb-a9a8-96000091f725_660.jpg Фото: Wang Ying/XinHua/Global Look Press

С начала распространения коронавирусной инфекции на территории Нью-Йорка, США, город потерял больше людей, чем во время Второй Мировой войны, вьетнамского конфликта, а также в результате урагана Сэнди и терактов 11 сентября вместе взятых. Об этом сообщил местный градоначальник Билл Де Блазио.

Политик отметил, что число жертв является просто беспрецедентным. Как сказал Де Блазио, в течение года в Нью-Йорке от коронавируса умерли более 30 тысяч человек. Так или иначе, подчеркнул мэр, пандемия затронула каждую семью.

Каждое утро первое, что я вижу — список и число в нём. Главное, сколько людей мы потеряли, сколько ньюйоркцев ушли, сколько соседей, сколько родных, — цитирует Де Блазио РИА Новости.

Именно Нью-Йорк стал центром эпидемии в США в 2020 году. В среднем в штате во время первой волны пандемии ежедневно умирали более 700 человек. В целом на территории страны COVID-19 заразились почти 30 млн американцев. Число жертв инфекции уже превысило 535 тысяч.

Как ранее передавал NEWS.ru, с начала пандемии коронавируса в мире зафиксировано 119,2 млн случаев заражения, за последние сутки это число увеличилось более чем на 461 тысячу. Жертвами инфекции стали 2,64 млн человек, следует из данных Всемирной организации здравоохранения.

Общее число заражённых составило 119 220 681 (+461 105), погибших — 2 642 826 (+8419).