Основатель Twitter одобрил продажу компании Маску Основатель Twitter Дорси поддержал приобретение компании Маском

Основатель Twitter Джек Дорси поддержал покупку компании американским предпринимателем, владельцем Tesla и SpaceX Илоном Маском. Соответствующее заявление Дорси опубликовал в личном микроблоге. Он выразил сожаление, что компания, будучи публичной, фактически принадлежала инвесторам и рекламодателям. Намерение Маска изменить ситуацию он назвал правильным шагом.

Увести компанию с Уолл-стрит — это правильный первый шаг, — указал Дорси.

Он также подчеркнул, что Twitter, по его мнению, должен быть «не компанией, а общественным благом».

Илон — единственный, кто наилучшим образом подходит для решения этой задачи, — подчеркнул Дорси.

Он добавил, что поддерживает стремление Маска создать «максимально надёжную и широко инклюзивную платформу».

Джек Дорси оставил пост генерального директора компании 29 ноября 2021 года. На эту должность был назначен технический директор Параг Агравал.

Ранее стало известно, что американский миллиардер, владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск покупает Twitter за $44 млрд долларов. 4 апреля сообщалось, что Маск стал самым крупным владельцем акций компании — 9,2%, чуть позже он заявил, что готов купить 100% акций компании по цене $54,2 за штуку. Руководство компании тогда пообещало рассмотреть это предложение.

После оформления покупки Маск намерен сделать компанию непубличной. Это будет означать, что её акции можно будет продавать или обменивать исключительно в частном или внебиржевом порядке.