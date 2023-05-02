Оскароносный американский режиссер назвал Путина великим лидером Режиссер Оливер Стоун назвал Путина великим лидером для своей страны

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин является великим лидером своей страны, заявил в интервью The Guardian американский кинорежиссер и обладатель трех премий «Оскар» Оливер Стоун. Так он ответил на вопрос журналиста, изменилось ли его отношение к Путину с 2017 года, когда Стоун выпустил документальный фильм о российском лидере под названием «Интервью с Путиным».

Народ его любит. Он великий лидер для своей страны, — сказал режиссер.

В декабре 2022 года Стоун заявил, что США являются подлинным виновником конфликта в Донбассе. По мнению режиссера, Вашингтон регулярно нарушает все установленные международные правила, но при этом является «профессионалом в осуждении каждой страны», нарушающей «линию мирового порядка».

Ранее режиссер поделился своим видением возможного развития ситуации в Донбассе. Стоун полагает, что власти США могут решиться на ядерную провокацию для того, чтобы обвинить в этом российскую сторону. Он добавил, что западный мир по требованию европейских и американских политиков уже восемь лет не обращает внимания на военные преступления против мирных граждан в Донбассе.

Стоун также заявил, что Украина является стратегически важной страной для США. Она нужна Вашингтону для противостояния с Москвой. Он отметил, что Соединённые Штаты всегда вмешивались во внутренние дела других государств для осуществления собственных нужд.