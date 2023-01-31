Опять не тех выбрали: американцы назвали свои власти главной проблемой Байдена даже сравнивают с Брежневым, и ничего хорошего в этом сравнении нет

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Правительство Соединенных Штатов является главной проблемой, которая беспокоит американцев, следует из нового опроса общественного мнения, проведенного службой Gallup. Более пятой части опрошенных сочли, что именно администрация Джо Байдена вредит им больше, чем инфляция, безработица, массовые уличные убийства и Россия. NEWS.ru вчитался в данные опроса и выяснил, чем же Белый дом и конгресс так раздражают своих сограждан.

Как вы нас достали

Соединенные Штаты вошли в 2023 год с грузом проблем, которые нарастают быстрее, чем власти успевают их решать. Согласно проведенному социологической службой Gallup опросу, главными проблемами американцы видят рекордную инфляцию, наплыв мигрантов из Латинской Америки, раскол общества по идеологическим линиям, расовую напряженность, безработицу, бездомность и недоедание, уличную преступность, деградацию семейных ценностей и общественной морали в целом.

Однако все эти больные точки оказались в глазах американцев менее значимыми, чем некомпетентность властей, постоянная грызня демократов с республиканцами из-за идейных разногласий, неспособность и/или нежелание тех и других заниматься вместо решения действительно важных проблем (об этом ниже) надуманными вопросами вроде прав сексуальных меньшинств.

По данным Gallup, опрошенные расставили беспокоящие их проблемы в таком порядке:

Фото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Некомпетентность властей — 21%.

Инфляция — 15%.

Иммиграция — 11%.

Состояние экономики — 10%.

Раскол общества — 6%.

Межрасовая напряженность — 5%.

Бедность, бездомность, голод — 5%.

Преступность и уличное насилие — 4%.

Деградация семьи и упадок общественной морали— 4%.

Уровень раздражения американцев своими политическими элитами резко подскочил по сравнению с декабрем 2022 года — месяц назад шесть процентных пунктов респондентов назвали правительство главной проблемой страны. Тогда американцы ставили эту проблему только на третье место, после инфляции и состояния дел в экономике.

Чума на обе ваши палаты

По мнению социологов, резкое обострение недовольства граждан тем, как работают власти страны, вызвано хаотическим началом работы нового состава конгресса, который 15 заседаний подряд не мог избрать председателя своей палаты представителей. Но и избранный после этого изматывающего марафона Кевин Маккарти оказался связанным по рукам и ногам, что тоже не добавляет работоспособности законодательному органу.

Масла в огонь недовольства американцев своими элитами добавило и обнаружение в частном доме Джо Байдена секретных документов, которые не должны были покидать стен Белого дома. Возможно, сам по себе этот факт не вызвал бы особого негатива у опрошенных. Но американцев привело в негодование, что вынос за пределы охраняемого периметра бумаг, содержащих государственную тайну, сами демократы вменяли в вину бывшему президенту Дональду Трампу. Когда обнаружилось, что у демократов у самих рыльце в пуху, естественной реакцией на это избирателей стало «чума на оба ваших дома».

Недовольство населения правительством — вещь, в принципе, нормальная для большинства демократических государств, где оно исполняет функцию механизма самонастройки политической системы. Но для США, в преамбуле конституции которых сказано, что правительство страны формируется народом и работает для народа, падение авторитета всех ветвей власти является тревожным сигналом того, что эта самонастройка всё чаще сбоит, сказал NEWS.ru эксперт по США в Институте всеобщей истории РАН Александр Петров.

В Америке все системные политики ориентируются в первую очередь на запросы среднего класса, для которого экономические темы, здравоохранение, налоги и т. д. бесконечно важнее абстрактных дискуссий о правах секс-меньшинств и трактовке истории США. То, что средний класс теряет доверие к своим политикам, безошибочно говорит о том, что политический класс Америки потерял связи с реальностью, ушел в какие-то эмпиреи, оставив американцев с их «приземленными» проблемами один на один.

Ожидаемо, что претензии к нынешней администрации США чаще высказывают респонденты, тяготеющие к республиканцам (24%), чем к демократам (18%) — Белый дом ведь контролируют последние. Зато именно продемократически настроенные американцы плюс инертная масса, так называемое болото, сильнее обеспокоены углубляющимся расколом общества, расовой напряженностью и экологией — притом что именно идеология и практика левых либералов всех оттенков этот раскол преимущественно и генерирует.

Фото: nasahqphoto/flickr.com

Одновременно некоторая тяготеющая к Демпартии часть опрошенных назвала главной проблемой своей жизни нарастание разрыва в доходам между бедными и богатыми. Хотя таких поборников социальной справедливости Gallup обнаружил только 4%, здесь важно то, что среди прореспубликански настроенных респондентов их не оказалось. Абсолютно не волнуют консервативную часть общества и проблемы экологии, где их считают надуманными — возможно, тут проявляется позиция Дональда Трампа, который всегда называл климатические изменения выдумкой.

Чем дальше в лес

В чем, однако, сходятся консерваторы с либералами, это в негативной оценке общего состояния американской экономики и перспектив дальнейшего обострения политической «гражданской войны».

Около 80% респондентов оценили это состояние либо на двойку, либо на тройку (Gallup предлагает ставить оценки по четырехбалльной шкале). На четверку положение дел оценили 15% опрошенных. Пятерку экономике США поставили только 2% опрошенных, что даже ниже социологического «уровня фона». Возможно, в число этих двух процентов попала та же часть респондентов, которых не волнует углубление пропасти между богатыми и бедными по причине принадлежности к первым.

При этом 72% жителей США считают, что экономическое положение страны в целом и лично их продолжает ухудшаться. Оптимистично смотрят на этот процесс только 22%. Еще 4% философски заявили, что в их жизни ничего не меняется ни к лучшему, ни к худшему.

То, в каком состоянии в 2023 году находятся США, можно без особой натяжки сравнить с обстановкой в Советском Союзе в первой половине 1980-х годов, сказал NEWS.ru американист из МГИМО Виктор Мизин.

Администрация Джо Байдена для тех, кто помнит, до боли напоминает советское политбюро при Леониде Брежневе или Константине Черненко, когда ходил анекдот, что они руководят страной «не приходя в сознание». Это сходство не только в том, что 46-й президент США демонстрирует те же симптомы старческого слабоумия, какие были у Брежнева. Куда важнее, что Демпартия проводит очень схожую политику фактической цензуры в СМИ, преследования несогласных и что, несмотря на своё название, эта партия фактически проводит демонтаж демократических институтов США. Я не хочу сказать, как это делают некоторые политологи, что дни США сочтены. Но они переживают очень опасный период своей истории, это очевидно всем.

В XXI веке более пессимистичное ощущение от положения дел в стране социологи фиксировали только один раз — в 2008 году, когда США, а за ними и остальной мир, накрыл кризис, спровоцированный обвалом рынка дешевой недвижимости. В октябре 2008 года так называемый Индекс экономической уверенности (ECI) опускался до отметки −72 из −100 возможных. В феврале 2020 года, в последний предковидный месяц, ECI был на многолетнем пике +41 (из +100 возможных). После этого ECI ни разу не поднимался до положительных значений. Это означает, что с каждым месяцем на протяжении 18-месячного периода американцы ощущают, что их экономическое положение только ухудшается.

Фото: West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press

Что касается перспектив нарастания напряженности в обществе, то около 90% опрошенных, независимо от их партийного тяготения, настроены пессимистически. Еще 72% ожидают дальнейшего нарастания уличной преступности, в том числе инцидентов со стрельбой в людных местах.

В плане самоощущения американцев как граждан сверхдержавы и форпоста демократии в мире, 64% опрошенных ожидают, что в 2023 году влияние США в мировых делах будет продолжать снижаться. Впрочем, почти столько же считают, что на мировой арене будет падать и роль России. Тем, что Вашингтон и Москва взаимно ослабляют друг друга в конфликте вокруг Украины, обязательно воспользуется Китай. По мнению 73% респондентов, глобальное влияние Поднебесной в нынешнем году будет возрастать.