Журнал The Economist и исследовательская служба YouGov Poll выяснили отношение американцев к России. Больше трети опрощенных назвали РФ противником США, и только один из 20 респондентов отозвался о стране как о союзнике.
Согласно опросу, хуже всего к России относятся пожилые американцы, почти половина из которых считает её врагом Америки. Молодёжь, наоборот, положительно оценивает РФ: 13% респондентов назвали страну союзником США, а 15% — дружественным государством.
Исследование показало, что население Соединённых Штатов в целом враждебно к России — 66% граждан считают её недружественной страной или противником.
По информации ТАСС, опрос прошёл 9–11 февраля. Его участниками стали 1,5 тысячи американцев.
Как писал NEWS.ru, правительство США предложило предусмотреть в бюджете 2021 года около $800 миллионов на противодействие РФ и борьбу с российской «пропагандой и дезинформацией».
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