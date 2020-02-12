https://static.news.ru/photo/0c60d174-4dd2-11ea-83c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sarah Reingewirtz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Журнал The Economist и исследовательская служба YouGov Poll выяснили отношение американцев к России. Больше трети опрощенных назвали РФ противником США, и только один из 20 респондентов отозвался о стране как о союзнике.

Согласно опросу, хуже всего к России относятся пожилые американцы, почти половина из которых считает её врагом Америки. Молодёжь, наоборот, положительно оценивает РФ: 13% респондентов назвали страну союзником США, а 15% — дружественным государством.

Исследование показало, что население Соединённых Штатов в целом враждебно к России — 66% граждан считают её недружественной страной или противником.

По информации ТАСС, опрос прошёл 9–11 февраля. Его участниками стали 1,5 тысячи американцев.

Как писал NEWS.ru, правительство США предложило предусмотреть в бюджете 2021 года около $800 миллионов на противодействие РФ и борьбу с российской «пропагандой и дезинформацией».