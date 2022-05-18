«Окончательного решения нет»: Минфин США о запрете на выплату долга Россией Глава Минфина США назвала маловероятным продление лицензии на обслуживание Россией долга

Министерство финансов США / Фото wikipedia.org

Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что едва ли России продлят лицензию на обслуживание долларового внешнего долга, которая истекает 25 мая, сообщает ТАСС. Однако окончательного решения, по её словам, ещё не принято.

Считаю разумно вероятным, что лицензии будет позволено истечь. Окончательного решения относительно этого нет, — сообщила она.

Йеллен добавила, что если Москва объявит технический дефолт, то это существенно не изменит ситуацию в России. По её словам, РФ уже «отрезана от мирового рынка капитала» из-за санкций.

Она также отметила, что на данный момент изъятие активов Центробанка России не является законным в США и ряде других стран. Но дискуссии на эту тему идут.

Ранее стало известно, что США готовы полностью лишить Россию возможности проводить выплаты по oблигациям после 25 мая. Министерство финансов Соединённых Штатов собирается аннулировать действие так называемой генеральной лицeнзии по обслуживанию части суверенного долга РФ. По мнению аналитиков, это приблизит Москву к техническому дeфолту.