Офицер ЦРУ в отставке Джиральди: в США осознали обман Киева Офицер ЦРУ в отставке Джиральди: в США осознали обман Киева по поставляемому вооружению

Фото: Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Global Look Press

Владимир Зеленский

Власти США заподозрили, что Киев пытается «обвести их вокруг пальца», в связи с чем Вашингтон решил отправить на Украину американских военных, чтобы проконтролировать ситуацию с поставляемым оружием, заявил отставной офицер ЦРУ Филип Джиральди. В эфире YouTube-канала Judgin Freedom он отметил, что многое из поставляемого ВСУ вооружения продается на черном рынке Украины.

Многое из того оружия, которое мы поставляем им, попадает на черный рынок и исчезает, и бог знает, что происходит с вертолетами, полными денег, — заявил Джиральди.

Ранее политолог Алексей Малинин заявил, что наращивание западными странами поставок вооружения на Украину подтверждает успех российских войск в ходе СВО. По его словам, именно так можно объяснить то, что Польша передала Киеву танки Leopard, а Литва — некоторый объем систем ПВО. Эксперт подчеркнул, что у России есть средства противодействия новому вооружению ВСУ, а многие российские ракеты способны обойти большинство зарубежных средств ПВО.

В свою очередь министр ВМС США Карлос дель Торо рассказал, что в случае, если конфликт на Украине продлится еще от 6 до 12 месяцев, он превратится в угрозу для цепочек поставок в американском военно-промышленном комплексе. По его словам, производителям оружия следует увеличивать вложения в рабочую силу и проводить капитальные инвестиции для увеличения объема выпуска своей продукции.