Один из самых престижных вузов мира подал иск на администрацию Трампа Гарвард подал судебный иск на администрацию Трампа

Гарвардский университет подал иск в суд штата Массачусетс против администрации бывшего президента США Дональда Трампа из-за блокировки финансирования на сумму $2,2 млрд, сообщила студенческая газета The Harvard Crimson. Учебное заведение обвиняет власти в незаконной кампании, направленной на наказание Гарварда за защиту своих конституционных прав.

По мнению университета, администрация пыталась вынудить его изменить систему управления, пересмотреть учебные программы и порядок трудоустройства, угрожая заморозкой федеральных средств. В иске подчеркивается, что такие требования противоречат первой поправке к Конституции США, гарантирующей свободу слова.

Среди ответчиков по делу значатся министр образования Линда Макмэон, министр юстиции Пэм Бонди, министр здравоохранения и социальных служб Роберт Кеннеди — младший и другие федеральные чиновники. Гарвард настаивает на признании заморозки финансирования и выдвинутых требований незаконными.

Ранее Трамп заявил, что Гарвардский университет «сбился с пути» и не заслуживает федерального финансирования. По его мнению, вуз нанимает радикально настроенных преподавателей, которые учат студентов неудачам. В своей публикации глава Белого дома отказался назвать Гарвард достойным учебным заведением. Он считает, что университет не должен входить в списки лучших в мире, поскольку потерял свою репутацию.