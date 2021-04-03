Один человек погиб, трое пострадали в результате стрельбы в США

https://static.news.ru/photo/54c97314-95cd-11eb-8317-96000091f725_660.jpg Фото: sumbodysaidthat/twitter.com

В результате стрельбы в американском городе Бирмингем, штат Алабама, погиб по меньшей мере один человек. Ещё трое получили ранения. Об этом сообщает телеканал WKRG.

Инцидент произошёл в воскресенье вечером в городском парке. По данным телеканала, причиной перестрелки стал конфликт двух мужчин, когда вокруг находились несколько сотен человек.

В результате погибла женщина, два человека госпитализированы в тяжёлом состоянии, ещё у одного диагностированы травмы, опасные для жизни.

Данных о задержании подозреваемых пока не поступало.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере один человек погиб в результате стрельбы, которая произошла в городе Вирджиния-Бич (штат Вирджиния). Об этом писал NEWS.ru.