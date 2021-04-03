Один человек погиб, трое пострадали в результате стрельбы в США

В результате стрельбы в американском городе Бирмингем, штат Алабама, погиб по меньшей мере один человек. Ещё трое получили ранения. Об этом сообщает телеканал WKRG.
Инцидент
В результате погибла женщина, два человека госпитализированы в тяжёлом состоянии, ещё у одного диагностированы травмы, опасные для жизни.
Данных о задержании подозреваемых пока не поступало.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере один человек погиб в результате стрельбы, которая произошла в городе Вирджиния-Бич (штат Вирджиния). Об этом писал NEWS.ru.