Инцидент произошёл утром 1 августа в округе Линкольн, на участке трубопровода между городами Джанкшн Сити и Хастонвил.

После взрыва возник пожар, который перекинулся на расположенные поблизости дома. В борьбе с огнём задействованы 10 пожарных расчётов.

Количество пострадавших устанавливается. Полиция выясняет причины происшествия, сообщает телеканал АВС .