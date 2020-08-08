Обвиняющий Илона Маска в клевете критик Tesla подал на бизнесмена в суд

https://static.news.ru/photo/a34c52f6-da05-11ea-9457-fa163e074e61_660.jpg Илон Маск Фото: NASA/Global Look Press

Рандип Хоти подал в суд на основателя SpaceX и гендиректора Tesla Илона Маска, обвинив его в клевете. По словам истца, после слов Маска его стали травить в соцсетях.

Ранее Маск заявил, что регулярно критикующий Tesla мужчина чуть не убил сотрудника компании. Имеются в виду два инцидента с Хоти. В феврале 2019 года у Хоти произошёл конфликт с охранником в центре продаж Tesla в городе Фремонт (штат Калифорния). В апреле 2019 года Хоти опубликовал фото машины Tesla, проходившей тестирование. Хоти, сам будучи за рулем, проследил за автомобилем, осмотрел его, сфотографировал и выложил фотоснимки в Twitter. В иске подчёркивается, что эти действия ничем не угрожали пассажирам автомобиля, передаёт РБК.

Tesla пыталась получить в суде запретительный приказ в отношении Хоти, так как в первом случае он, по мнению компании, подверг опасности и преследовал её сотрудников, а во втором опасно свернул в сторону автомобиля, который проходил тестирование. Однако дело не получило хода, так как Tesla не предоставила видеозаписи инцидентов.

После слов Маска в его адрес, утверждает истец, его затравили в соцсети, считая лжецом, называя «убийцей, террористом и сумасшедшим маньяком», сообщает Bloomberg.

Как писал NEWS.ru ранее, журналистка и редактор отдела мнений американской газеты The New York Times Бэри Вайсс приняла решение уволиться из издания по причине травли со стороны коллег и нетерпимости редакции к альтернативному мнению.