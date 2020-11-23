Новый глава Госдепа США ударит по больному месту России

Избранный президент США Джо Байден назначит новым госсекретарём Энтони Блинкена, сообщают американские СМИ со ссылкой на окружение политика. Для России это означает возвращение Вашингтона к системе контроля над вооружениями, но усиление противостояния на других фронтах. NEWS.ru изучил биографию дипломата и попытался предсказать, как он будет строить отношения с РФ.

Ожидается, что Джо Байден объявит состав своей администрации во вторник, 24 ноября. Однако источники Politico, The New York Times и CNN уже сейчас сообщают, что пост госсекретаря получит Энтони Блинкен, советника по нацбезопасности — Джейк Салливан, а постпреда США в ООН — Линда Томас-Гринфилд. Изначально главным кандидатом на должность главы американской дипломатии считалась Сьюзан Райс, но в итоге было решено, что у неё мало шансов получить одобрение сената, так как её недолюбливают республиканцы.

Энтони Блинкен — потомственный дипломат, его отец был послом США в Венгрии. В отличие от Райс 58-летний Блинкен почти наверняка будет одобрен верхней палатой конгресса: будучи центристом, он пользуется поддержкой как демократов, так и республиканцев. Он начал свою карьеру во внешней политике ещё при президенте Билле Клинтоне, в Совете по национальной безопасности. На тот момент молодой дипломат уже имел опыт работы журналистом, поэтому участвовал в написании речей для президента.

Затем Блинкен стал директором по персоналу сенатского комитета по международным отношениям, а во времена президентства Барака Обамы успел отслужить на постах заместителя госсекретаря и заместителя советника по национальной безопасности. Всё это время он не переставал играть в собственной музыкальной группе, которую основал ещё в университетские годы. Увлечение музыкой, похоже, становится отличительной чертой глав американской дипломатии. Так, экс-госсекретарь Джон Керри в молодости тоже выступал вместе с группой The Electras.

Энтони Блинкен Chen Xiaowei/Xinhua/Global Look Press

Энтони Блинкен — сторонник возвращения к дипломатии времён Барака Обамы. В интервью и статьях он подчёркивал, что намеревается восстановить членство США в иранской «ядерной сделке» (СВПД), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Парижском соглашении по климату. Также ему предстоит снова завоевать доверие американских союзников в Европе, изрядно подточенное президентством Трампа. Единство США и Европы, по мнению будущего госсекретаря, поможет эффективнее противостоять России и Китаю.

Хорошие новости для Москвы состоят в том, что Блинкен однозначно высказывался в пользу продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), причём без предварительных условий, как того хочет Россия. Правда, в случае назначения сразу после инаугурации Байдена 20 января у него останется около двух недель до истечения срока действия соглашения.

Конечно, мы должны вовлекать Китай в вопросы контроля над вооружениями, — недавно заявил дипломат. — Но мы можем бороться за стратегическую стабильность и тем, что продлим СНВ-3 и сделаем его основой будущих соглашений.

Будущий госсекретарь был одним из архитекторов «перезагрузки» отношений США и России во время первого срока президента Обамы. Как известно, эти усилия провалились, но позже в одном из интервью Блинкен обвинил в этом исключительно Кремль. Он остро воспринял историю с попытками России повлиять на исход президентских выборов 2016 года и с тех пор занял более жёсткую позицию по отношению к Москве. По его мнению, чтобы предотвратить подобные попытки в будущем, до российского руководства необходимо донести, что они не останутся без ответа. Для этого, уточнял Блинкен, нужно бить по слабым местам противника, например, по союзу России и Китая.

У отношений Москвы и Пекина есть обратная сторона, — утверждал Блинкен. — Россия стремится ослабить свою растущую зависимость от Китая, которая поставила её не в самое удобное положение.

В целом же новый глава Госдепа не самый плохой вариант для России. Даже после скандала с вмешательством в выборы он не исключал возможности наладить отношения с нашей страной. Кроме того, Блинкен будет гораздо более предсказуемым и профессиональным партнёром, чем Майк Помпео, не имевший серьёзного дипломатического опыта до прихода на пост главы Госдепа.

Будем надеяться, когда-нибудь, как-нибудь мы сможем вернуться в те времена, когда отношения между Соединёнными Штатами и Россией не были игрой с нулевой суммой, когда мы действительно могли плодотворно сотрудничать в собственных интересах, — говорил Блинкен в интервью PBS.

Затем он, правда, добавил, что всё будет зависеть от поведения Москвы, так как предыдущая попытка «перезагрузить» отношения не удалась именно из-за неё.