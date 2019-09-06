https://static.news.ru/photo/e119e64e-d230-11e9-91b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikimedia

Национальное управление по ядерной безопасности (NNSA) США решило отложить на полтора года выпуск термоядерной бомбы В61 12-го поколения из-за дефектов, которые были обнаружены в ходе испытаний.

По данным Defence News , компоненты бомбы и боеголовки оказались недолговечными. Ведомство рассчитывает устранить неполадки. Несколько компаний уже предложили заменить бракованные детали. Однако задержка выпуска В61 повысит стоимость программы перевооружения на $7,6 млн.

Ранее исследовательская служба Конгресса США поставила вопрос о целесообразности развития Соединёнными Штатами новых возможностей по сдерживанию России в сфере ядерного оружия. Соответствующий доклад был представлен Конгрессу. В тексте документа отмечается, что после окончания холодной войны Москва якобы перестала следовать советскому принципу отказа от применения ЯО первой и несколько раз пересматривала свою ядерную доктрину, писал News.ru.