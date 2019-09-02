https://static.news.ru/photo/09a47364-cd62-11e9-ad42-fa163e074e61_660.jpg Фото: The U.S. Army/flickr.com

Исследовательская служба Конгресса США поставила вопрос о целесообразности развития Соединёнными Штатами новых возможностей по сдерживанию России в сфере ядерного оружия. Соответствующий доклад был представлен Конгрессу.

В тексте документа отмечается, что после окончания холодной войны Москва якобы перестала следовать советскому принципу отказа от применения ЯО первой и несколько раз пересматривала свою ядерную доктрину. В этой связи авторы доклада рекомендуют парламентариям ещё раз проанализировать ядерную доктрину РФ и определить риски начала новой гонки вооружений.

На основе этого анализа предлагается решить, нужны ли США программы модернизации для поддержания американского потенциала ядерного сдерживания. А это означает разрушение договора СНВ-3, сообщает RT .

Договор СНВ-3 был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года и вступил в силу в 2011 году. Соглашение рассчитано на 10 лет с возможным продлением по взаимной договорённости ещё на пять.

Документ предусматривает сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 единиц. Договор сменил истекший в декабре 2009 года СНВ-1.

Аналитики считают, что вне зависимости от текущих планов США по продлению СНВ-3 важным фактором, способным оказать решающее влияние на его реализацию, станет грядущая гонка за пост главы государства. Старт избирательной кампании Трампа намечен на осень этого года, а значит, тема российского вмешательства будет подогреваться в Штатах с новой силой, приводил News.ru мнение экспертов.