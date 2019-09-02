Исследовательская служба Конгресса США поставила вопрос о целесообразности развития Соединёнными Штатами новых возможностей по сдерживанию России в сфере ядерного оружия. Соответствующий доклад был представлен Конгрессу.
В тексте документа отмечается, что после окончания холодной войны Москва якобы перестала следовать советскому принципу отказа от применения ЯО первой и несколько раз пересматривала свою ядерную доктрину. В этой связи авторы доклада рекомендуют парламентариям ещё раз проанализировать ядерную доктрину РФ и определить риски начала новой гонки вооружений.
На основе этого анализа предлагается решить, нужны ли США программы модернизации для поддержания американского потенциала ядерного сдерживания. А это означает разрушение договора СНВ-3, сообщает
Договор СНВ-3 был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года и вступил в силу в 2011 году. Соглашение рассчитано на 10 лет с возможным продлением по взаимной договорённости ещё на пять.
Документ предусматривает сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 единиц. Договор сменил истекший в декабре 2009 года СНВ-1.
Аналитики считают, что вне зависимости от текущих планов США по продлению СНВ-3 важным фактором, способным оказать решающее влияние на его реализацию, станет грядущая гонка за пост главы государства. Старт избирательной кампании Трампа намечен на осень этого года, а значит, тема российского вмешательства будет подогреваться в Штатах с новой силой, приводил News.ru мнение экспертов.