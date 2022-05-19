Нового представителя Белого дома раскритиковали после слов о Путине Работу нового пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер критикуют второй день подряд

Карин Жан-Пьер / Фото IMAGO/Jim LoScalzo/Pool/CN/Global Look Press

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер подверглась критике соотечественников после того, как объяснила высокие темпы инфляции в США «повышением цен Путина». Некоторые оценили слова Жан-Пьер, отметив, что она ещё не умеет убедительно врать, как это делала ее предшественница Дженнифер Псаки, сообщает РИА Новости.

Карин Жан-Пьер едва сдерживается, когда произносит вслух «повышение цен Путина». Дайте ей время, и она научится также хорошо врать, как это делала Псаки, — отметил один из американцев в комментариях к брифингу.

В первый рабочий день работу Жан-Пьер также раскритиковали американцы. По их мнению, она неудачно ответила на вопрос об экономике. Так, пиар-менеджер Мэтт Уитлок предположил, что Жан-Пьер запуталась в подготовленных заранее тезисах и прочитала не тот. При этом старший научный сотрудник Манхэттенского института Брайан Ридл отметил, что на отвечающего пресс-секретаря Белого дома было «мучительно смотреть».

Ранее стало известно, что Карин Жан-Пьер провела первый брифинг во вторник, 17 мая. Встреча с журналистами началась с откровенных признаний и извинения. В начале Карин Жан-Пьер опоздала на две минуты и была вынуждена извиняться за позднее появление. После этого новый представитель Белого дома перешла к признаниям, сообщив, что она соответствует всем «требованиям» политкорректности.