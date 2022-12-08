Newsweek: в феврале Суровикин будет у ворот Киева

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Американские дипломаты Дэвид Ранделл и Майкл Гфеллер в статье для американского журнала Newsweek заявили, что в феврале командующий Объединенной российской группировкой войск в зоне СВО Сергей Суровикин вместе с армией России будет на подходе к Киеву. Эксперты отметили, что военное руководство России методично уничтожает инфраструктуру Украины. Дипломаты добавили, что, как только почва в стране окончательно замерзнет, начнется массовое наступление ВС РФ.

Февраль застанет генерала Суровикина у ворот Киева. Мы должны трезво обдумать и честно обсудить степень нашей приверженности Украине, на какие риски мы готовы пойти в ущерб собственной безопасности, — сказано в публикации.

Эксперты призвали не допустить отправку более современного оружия Киеву, а также отвергнуть любые предложения отправить военных НАТО на Украину.

Британский историк Орландо Файджес ранее допустил, что Запад может прекратить помогать Украине в случае, если в США к власти в 2024 году придет Дональд Трамп. Также он отметил, что многое зависит от общей готовности западных стран «идти до конца». Он также подчеркнул, что Москва исходит из того, что Украина значит для нее больше, чем для Запада.