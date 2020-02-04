https://static.news.ru/photo/41bc46ae-4743-11ea-b4c6-fa163e074e61_660.jpg Хатидже Дженгиз Фото: Christiane Oelrich/dpa/Global Look Press

Невеста убитого саудовского журналиста Джамаля Хашогги Хатидже Дженгиз выслушает третье по счёту обращение президента США Дональда Трампа к Сенату и Палате представителей Конгресса. Послушать политика женщину пригласил член Палаты представителей Джерри Коннолли.

Конгрессмен заявил, что смелость Дженгиз должна послужить «боевым призывом» к президенту, поскольку Саудовская Аравия должна нести ответственность за убийство Хашогги.

Конгресс действовал. Теперь действовать должен президент, — подчеркнул Коннолли.

Журналист, критиковавший политику Саудовской Аравии, пропал при посещении генконсульства королевства в Стамбуле 2 октября 2018 года. 20 октября саудовские власти сообщили, что Джамаль Хашогги был убит в здании дипмиссии в результате конфликта. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд назвал «отвратительным преступлением» убийство колумниста The Washington Post и признал ответственность за его гибель.

23 декабря 2019 года стало известно, что по делу об убийстве Хашогги суд в Саудовской Аравии приговорил пятерых человек к смертной казни, ещё трое получили в общей сложности 24 года тюрьмы. Руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что Анкара продолжит следить за делом о расследовании убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги, как далеко оно бы ни зашло. Невеста Хашогги, комментируя решение суда, назвала несправедливыми и неправильными смертные приговоры пяти людям. Хатидже Дженгиз полагает, что казни будут способствовать дальнейшему сокрытию правды, писал NEWS.ru.