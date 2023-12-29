Несколько человек пострадало от ударов стихии, обрушившейся на Калифорнию Восемь человек получили травмы, попав под удары волн в Калифорнии

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Как минимум восемь человек пострадали от ударов мощных волн, обрушившихся на побережье Калифорнии, сообщила местная пожарно-спасательная служба в социальной сети Twitter (Х). Уточняется, что они получили травмы, когда проигнорировали распоряжение властей об эвакуации и вышли на берег в городке Вентура понаблюдать за разгулом стихии.

Из-за этой волны восемь человек были отправлены в местные больницы, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пляж на севере Дании оказался усыпан тысячами пар обуви. Ботинки выбросило на берег после того, как судно компании A.P. Moller-Maersk потеряло 46 контейнеров в шторме «Пиа». Судно следовало из немецкого Бремерхафена в польский Гданьск. Стихия застала его 22 декабря в Северном море. Помимо обуви, в утерянных в результате непогоды контейнерах также были и другие товары — медицинское оборудование и небольшие колеса для тачек. Все это также попало на пляж.

Накануне стало известно, что акула напала на подростка в Южной Австралии. Инцидент произошел на полуострове Йорк днем 28 декабря. Оперативно прибывшие на место происшествия врачи не смогли помочь юноше — он скончался от полученных травм. Другие детали происшествия не сообщаются.