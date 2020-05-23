Неполный список умерших от COVID-19 занял полосу в New York Times

https://static.news.ru/photo/0fc43e12-9d70-11ea-9346-fa163e074e61_660.jpg Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Газета New York Times опубликовала неполный список умерших от коронавируса в США. Его разместили на первой странице, он занял всю газетную полосу.

Список помещён под заголовком «Число жертв приближается к 100 тысячам, неисчислимые потери». Фамилии умерших сопровождаются кратким некрологом.

Подзаголовок публикации гласит: «В списке не просто имена, это — мы». В США по данным на 5:00 24 мая умерли от коронавируса 98 683 человека. Число заражённых составляет 1 666 828 человек.

Всего в мире количество больных коронавирусом превысило 5,4 млн человек, умерли 343 804 человека, вылечились 2,2 млн пациентов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо подписал распоряжение, смягчающее ограничительные меры, введённые из-за пандемии коронавируса. Жителям разрешено собираться группами до 10 человек.