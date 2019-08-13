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США могут выйти из Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом заявил американский президент США Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками в штате Пенсильвания.

Мы выйдем, если нам придётся, — цитирует Трампа ТАСС. Глава Белого дома подчеркнул, что другие страны, в том числе Китай, на протяжении многих лет использовали ВТО в своих интересах против...