Федеральное управление гражданской авиации США ввело запрет на провоз на воздушных суднах ноутбуков MacBook Pro 2015–1017 годов выпуска.
Управление сообщило, что запрет связан с информацией об отзыве с рынка некоторых моделей ноутбуков от Apple, сообщает
Как писал News.ru ранее, компания из Купертино отзывает часть ноутбуков MacBook Pro, проданных в 2015–2017 годах из-за риска перегрева батареи и возгорания. Мера касается гаджетов, произведённых в середине 2015 года: моделей с 15-дюймовым дисплеем Retina. Старые батареи будут заменены бесплатно.