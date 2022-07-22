Неизвестный напал с ножом на кандидата в губернаторы Нью-Йорка В США неизвестный напал с ножом на кандидата в губернаторы штата Нью-Йорк Ли Зелдина

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В США неизвестный напал с ножом на кандидата на пост губернатора штата Нью-Йорк, конгрессмена-республиканца Ли Зелдина. Об этом сообщил региональный телеканал WIVB. Зелдин является другом семьи экс-президента страны Дональда Трампа.

Инцидент произошёл в городе Перинтон. Зелдин выступал там в рамках предвыборной кампании. В этот момент на сцену поднялся мужчина и начал кричать, после чего «немного поборолся с ним и вытащил клинок».

Агрессора усмирил оказавшийся на мероприятии глава организации американских ветеранов AMVETS Джо Ченелли, после чего нападавшего взяли под стражу правоохранители.

В результате атаки конгрессмен не пострадал. Он вновь вышел на сцену и сообщил, что инцидент был исчерпан.

По данным издания Politico, перед тем, как баллотироваться на пост губернатора, Зелдин заручился поддержкой союзников Трампа.

Ранее сообщалось, что в Ницце в храме Сен-Пьер-д`Арен 31-летний мужчина напал с ножом на священника и служительницу храма. Инцидент произошёл во время воскресной мессы. Подозреваемый в покушении задержан. По данным СМИ, он страдает биполярным расстройством.