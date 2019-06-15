Фото: Ron Sachs/Consolidated News Photos/Global Look Press

Силовики США задержали гражданина страны, пытавшегося проникнуть на территорию Белого дома. Личные данные подозреваемого Секретная служба Соединённых Штатов пока не раскрывает.

Мужчина пытался пересечь защитное ограждение с северо-западной стороны ограды здания Министерства финансов, — говорится в сообщении телеканала NBC на официальной странице компании в социальной сети Twitter.

Ранее News.ru сообщал, что сотрудники Секретной службы страны открыли огонь по человеку, который попытался проникнуть на закрытую территорию рядом с Белым домом. Cиловики сначала сделали мужчине несколько устных предупреждений.