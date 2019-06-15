https://static.news.ru/photo/70ae47de-8f3b-11e9-9161-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ron Sachs/Consolidated News Photos/Global Look Press

Силовики США задержали гражданина страны, пытавшегося проникнуть на территорию Белого дома. Личные данные подозреваемого Секретная служба Соединённых Штатов пока не раскрывает.

Мужчина пытался пересечь защитное ограждение с северо-западной стороны ограды здания Министерства финансов, — говорится в сообщении телеканала NBC на официальной странице компании в социальной сети Twitter .

A person was arrested Friday night after trying to get onto the White House grounds near the historic Treasury Building, US Secret Service says. https://t.co/U4mWirijwk — NBC News (@NBCNews) 15 июня 2019 г.

Ранее News.ru сообщал, что сотрудники Секретной службы страны открыли огонь по человеку, который попытался проникнуть на закрытую территорию рядом с Белым домом. Cиловики сначала сделали мужчине несколько устных предупреждений.