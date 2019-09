Полицейские возбудили дело об убийстве. По данным некоммерческой организации Human Rights Campaign , 23-летняя Би Лав Слейтер стала 18-м трансгендером, убитым в Штатах в 2019 году. Её связали, застрелили, после чего сожгли. Родные считают, что с Би расправились из-за её самоидентификации.

Black transgender woman found 'burned beyond recognition' in her car marking 18th killing of transgender person in 2019 https://t.co/yLqSdHMB8S