https://static.news.ru/photo/de052378-d619-11e9-b75b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lannis Waters/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В американском штате Флорида неизвестные расправились с женщиной-трансгендером. Её тело, «сожжённое до неузнаваемости», было найдено в машине.

Полицейские возбудили дело об убийстве. По данным некоммерческой организации Human Rights Campaign , 23-летняя Би Лав Слейтер стала 18-м трансгендером, убитым в Штатах в 2019 году. Её связали, застрелили, после чего сожгли. Родные считают, что с Би расправились из-за её самоидентификации.

Black transgender woman found 'burned beyond recognition' in her car marking 18th killing of transgender person in 2019 https://t.co/yLqSdHMB8S — Daily Mail US (@DailyMail) September 12, 2019

Ранее News.ru писал, что в Соединённых Штатах в заключении в иммиграционном изоляторе умерла 33-летняя уроженка Гондураса Роксана Эрнандес. Она была ВИЧ-положительной и искала убежища.