Фото: Wolfgang Minich/picture alliance/Global Look Press

В аэропорту калифорнийского Оровилла на взлётно-посадочной полосе сгорел небольшой самолет марки Cessna Citation.

По данным Федерального управления гражданской авиации, самолёт прервал взлёт и вскоре загорелся. Всем десяти пассажирам и членам экипажа удалось эвакуироваться.

Сообщается, что фюзеляж самолёта разломился на две части и полностью выгорел. Причины возгорания сейчас устанавливаются, отмечает РИА Новости.

Как ранее писал News.ru, небольшой самолёт Cessna 303 с тремя людьми на борту рухнул на жилой дом около города Покипси в США.

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