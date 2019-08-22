В аэропорту калифорнийского Оровилла на взлётно-посадочной полосе сгорел небольшой самолет марки Cessna Citation.
По данным Федерального управления гражданской авиации, самолёт прервал взлёт и вскоре загорелся. Всем десяти пассажирам и членам экипажа удалось эвакуироваться.
Сообщается, что фюзеляж самолёта разломился на две части и полностью выгорел. Причины возгорания сейчас устанавливаются, отмечает
Как ранее писал News.ru, небольшой самолёт Cessna 303 с тремя людьми на борту рухнул на жилой дом около города Покипси в США.