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США больше не будут помещать захваченных в Сирии боевиков в тюрьму для подозреваемых в терроризме в Гуантанамо, как это делали предыдущие американские администрации, поэтому европейские государства обязаны их забрать, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

Мы удерживаем под стражей тысячи боевиков, и Европа должна забрать их, — подчеркнул политик. Трамп добавил, что выпустил боевиков в страны, откуда они прибыли. Кроме того, Вашингтон больше не хочет...