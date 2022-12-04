«Не верьте»: Маск ответил на вопрос о самоубийстве Пользователи спросили Маска о самоубийстве после «соболезнований» Хиллари Клинтон

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Илон Маск

Пользователи спросили предпринимателя Илона Маска в аудиочате Twitter Spaces о самоубийстве. Собеседники поинтересовались, нет ли у нового владельца соцсети случайно таких мыслей. Сообщение опубликовал Telegram-канал «Коза кричала».

Нет, мыслей о самоубийстве у меня нет. И если я вдруг совершу самоубийство, не верьте, — рассмеялся в ответ Маск.

Поводом для вопроса стал опубликованный накануне пост бывшей первой леди США Хиллари Клинтон, в котором она выразила «соболезнования» по случаю «самоубийства друга» Маска. Кандидат в президенты США на выборах 2016 года от Демократической партии назвала бизнесмена «подлинным новатором», которого будут помнить всегда.

Пост Хиллари Клинтон появился после публикации разоблачительных документов об участии Twitter в сокрытии скандалов, связанных с Хантером Байденом, сыном нынешнего президента в 2020 году. Их Маск передал журналисту Мэтту Тайбби, а тот опубликовал расследование в своем блоге. В частности, выяснилось, что «команда Байдена» давала указания сотрудникам соцсети блокировать связанные с сыном Байдена твиты.

В частности, Twitter блокировал все сообщения, касающиеся истории с ноутбуком Хантера Байдена, в котором содержались сведения о его сотрудничестве с деловыми партнерами за границей, включая Украину и Китай. Кроме этого, в компьютере Хантера оказались его фото с проститутками, переписка с несовершеннолетними.

Ранее сообщалось, что владелец Twitter Илон Маск обнародовал информацию об участии соцсети в сокрытии скандала с ноутбуком сына президента США Джо Байдена Хантера. В частности, Маск поделился с журналистом скриншотом файлов Twitter, в которых говорится, что команда президента США Байдена требовала многократно удалять посты из соцсети.