Не стреляй! США предупредили РФ о последствиях применения ядерного оружия У Вашингтона есть три сценария, которые должны заставить РФ не трогать ядерную кнопку

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Если Россия применит ядерное оружие, даже тактическое, в попытке добиться военного преимущества над Украиной, последствия окажутся катастрофическими, предупредили в Вашингтоне. Там заявили в воскресенье, что Москве дали понять это без каких-либо двусмысленностей. NEWS.ru выяснил, что реально могут, а что не могут предпринять Соединенные Штаты и какие последствия Вашингтон подразумевает под «катастрофическими».

Выдержанные в жестких словах предупреждения российскому высшему руководству «убрать палец с ядерной кнопки» за последние сутки поступили из Вашингтона дважды. Такие заявления сделали почти одновременно помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан и госсекретарь Энтони Блинкен.

Соединенные Штаты и их союзники ответят соответствующим образом. У нас имеется четкое и конкретное представление о том, что мы намерены предпринять в этом случае. Любое применение ядерного оружия окажется катастрофическим как для страны, против которой оно будет использовано, так и для многих других. Мы предупредили русских как публично, так и в частном порядке, что им следует прекратить вести подобные разговоры, — таков общий смысл заявлений обоих чиновников.

Оба высокопоставленных представителя администрации Джо Байдена добавили, что в Вашингтоне рассматривают угрозы ядерным оружием как признак того, что российская армия исчерпала все прочие варианты выхода из патовой ситуации, которая сложилась после потери контроля над Харьковской областью на прошлой неделе. Они, однако, не уточнили, каким конкретно может быть ответ США, если Россия использует оружие массового поражения на Украине, что дает широкий простор для спекуляций на эту тему.

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press Госсекретарь США Энтони Блинкен

Аналитики обращают внимание на то, что последняя по времени Военная доктрина РФ (она обновляется каждые шесть лет, последний раз редактировалась в 2020 году) действительно допускает применение тактического ядерного оружия (ТЯО) в ситуациях, если под угрозой оказывается национальная безопасность России.

Суть ядерной доктрины России в том, что агрессор должен знать: возмездие неизбежно, все равно он будет уничтожен. А мы, как жертва агрессии, мы, как мученики, попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют, — популярно разъяснил смысл Военной доктрины Владимир Путин в 2018 году.

Отсюда многие аналитики делают вывод, что в Кремле считают развитие событий на украинском направлении именно такой угрозой, если возможность использования ТЯО допускается официально.

Также в телеобращении 21 сентября Путин заявил о том, что «некоторые высокопоставленные представители ведущих государств НАТО заявляли о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения — ядерного оружия».

Наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам — и более современными, чем у стран НАТО, — сказал президент РФ. — И при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф.

Именно поэтому, подчеркнул Джейк Салливан, в Вашингтоне воспринимают угрозы из Москвы не как шантаж и блеф, а как реальную возможность развития событий, если никакие прочие действия руководства РФ, включая мобилизацию сотен тысяч резервистов, не перетянут чашу весов. К слову, всерьез воспринимает угрозы Владимира Путина и президент Украины Владимир Зеленский.

Фото: kremlin Президент России Владимир Путин

На данный момент в американском политическом классе нет единого мнения на этот счет. Так, сенатор-демократ Тим Кейни заявил по этому поводу, что угрозы Москвы применить ТЯО — именно блеф, поскольку его применение в непосредственной близости от границ России чревато угрозой переноса радиации на ее же территорию. Хотя последнее — как раз минимальный сдерживающий фактор против применения ТЯО, так как относительно малая мощность таких боеприпасов сводит радиоактивное заражение к минимуму. Зато они оказываются высокоэффективными непосредственно в эпицентре взрыва против живой силы, техники и фортификаций противника. Вдобавок электромагнитный импульс, возникающий при подрыве ядерного заряда, выводит из строя системы связи, что дезорганизует управление войсками противника.

Надо отметить, что ядерный шантаж — явление пусть и редкое, но не уникальное для мировой политики. Начиная с 1945 года угрозы нанести ядерный удар звучали из уст тех или иных мировых лидеров 19 раз. Такими угрозами в разное время «баловались» советский лидер Никита Хрущев, американский президент Ричард Никсон, китайский Великий кормчий Мао Цзедун и другие.

Если в США под «соответствующим ответом» на ядерный шантаж понимают ответ симметричный, то Пентагон может оперировать примерно сотней боеголовок, размещенных в Европе (еще 290 имеется у Франции и 225 у Великобритании). Однако эти боеголовки на сегодня все находятся на складах, и для их боевого применения американцам понадобится еще перегнать к местам их хранения бомбардировщики или ракетные пусковые установки. До тех пор США остаются «бумажным тигром», используя выражение упомянутого председателя Мао.

Последние по времени заявления из Белого дома и Госдепартамента резко контрастируют с линией, которую там занимают с начала российско-украинского конфликта и которая состоит в том, чтобы не дать Москве оснований обвинить США в прямом участии в боевых действиях. Хотя Владимир Путин не раз говорил, что Россия на Украине, по сути, воюет с НАТО, в Североатлантическом альянсе эти обвинения отвергают с порога. Для того чтобы «соответствующий ответ» вышел за рамки словесных угроз, американцам надо хотя бы поставить собственное ТЯО на боевое дежурство. Сделают ли они это, станет известным в дальнейшем. Такой шаг станет водоразделом в происходящем, потому что тем самым США подтвердят правоту обвинений Владимира Путина и дадут ему моральные козыри послать западных союзников «сдохнуть», как он и обещал в 2018 году.

Фото: Ryan Ramsammy/U.S. Marine Corps

Как сказал NEWS.ru военный эксперт Павел Золотарёв, ответить симметрично в гипотетическом случае применения Россией ТЯО Соединенным Штатам будет сложно, поскольку у них нет аналогичного оружия, которое может дотянуться до зоны боевых действий.

На данный момент, во всяком случае, американские предупреждения смотрятся исключительно как дипломатические ходы, потому что у США отсутствуют в Европе средства доставки тактических ядерных боеприпасов, хотя какое-то небольшое количество таких авиабомб и артиллерийских снарядов там складировано в нескольких странах НАТО. Но совершенно непонятно, каким образом и по каким целям их можно будет применить, потому что радиус действия артиллерии совершенно недостаточен для удара по российским объектам, а передавать ТЯО Украине США не станут ни при каких обстоятельствах — они к нему даже своих союзников по НАТО близко не подпускают. Применить же ракеты средней дальности США не смогут, так как этот класс вооружений подпадает под категорию стратегических, а не тактических. Поэтому ожидать какой-то ядерной войны между Россией и НАТО, пусть и локальной, не приходится. Павел Золотарёв замдиректора Института США и Канады РАН; руководитель Центра глобальных военно-экономических проблем

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С ним не согласен эксперт по ракетно-ядерному оружию Константин Сивков, который в разговоре с NEWS.ru предположил, что американцы обрисовали Владимиру Путину несколько сценариев ответа, каждый из которых будет для России катастрофическим.

Если США будут отвечать согласно терминологии, которую озвучили Салливан и Блинкен, это означает, что ответ на применение ТЯО Россией должен быть также ядерным. Первый сценарий здесь — США поднимают в воздух с аэродромов в Германии самолеты F-16, способные нести ядерные авиабомбы, и наносят удар по расположениям российских войск на территории Украины. Но бомбить собственно территорию РФ американцы не решатся, потому что это означает войну. Второй сценарий, при котором ограничения на удары по территории РФ снимаются, — это если американцы подарят те же самые F-16 украинцам. В этом случае, даже если ВВС Украины разбомбят какую-нибудь Курскую АЭС, если долетят дотуда, то формально США к этой атаке отношения иметь не будут, хотя по факту никакой разницы с первым сценарием здесь нет. Возможны и другие сценарии — например, поставка в ВСУ артиллерийских снарядов с ядерной начинкой, по такой же схеме, как сейчас туда поставляют системы HIMARS. Но у всех этих сценариев общий знаменатель тот, что российские военные объекты объявляются легитимной целью для тактических ядерных ударов, и это, по мысли американцев, должно послужить сдерживающим фактором для Москвы. Константин Сивков заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук

По имеющимся в открытых источниках данным, ядерный арсенал РФ на сегодня насчитывает 6250 боеголовок, у США на вооружении их имеется 5500. На третьем месте с огромным отрывом — Китай (350). Эти цифры в разных источниках отличаются, но очередность первой тройки везде совпадает. При этом ракет — носителей боеголовок у РФ только 527, у США 665, то есть большинство имеющихся боеголовок находятся в «спящем» состоянии. Однако в это число входят только боеголовки, установленные именно на межконтинентальных баллистических ракетах, контроль за которыми осуществляется в рамках двусторонних договоров по ограничению стратегических наступательных вооружений. Тактические ядерные заряды договорами об ОСНВ не покрываются. По данным Arms Control Association, их количество у всех ядерных держав намного меньше, чем стратегических боеголовок.