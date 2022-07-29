NBC: Пелоси направится в Азию, решение о поездке на Тайвань не принято

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси отправится с делегацией в Азию, решение о поездке на Тайвань еще не принято, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники. Один из источников, ознакомившихся с маршрутом, отметил, что поездка будет включать визиты в Японию, Республику Корея, Малайзию и Сингапур.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси отправляется в Азию во главе официальной делегации конгресса в пятницу, хотя неясно, будет ли включать поездка остановку на Тайване, — говорится в сообщении телеканала.

Ранее сообщалось, что армия Китая может создать бесполетную зону, чтобы не допустить визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Издание Global Times отмечало, что визит американского представителя на остров грозит стать поводом для большой войны.

Президент США Джо Байден также заявил, что Пентагон не считает поездку Пелоси «хорошей идеей прямо сейчас». Тем не менее некоторые конгрессмены уверены, что отказ от визита будет означать уступку Вашингтона давлению Пекина.