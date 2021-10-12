Назначенцев Трампа заподозрили в присвоении подарков для зарубежных лидеров

Cтавленников бывшего президента США Дональда Трампа подозревают в присвоении подарков, предназначенных для зарубежных лидеров. Как сообщает телекомпания NBC, речь идёт о кожаных портфелях, оловянных подносах и мраморных шкатулках, украшенных президентской печатью. В настоящее время сотрудники аппарата генерального инспектора Госдепартамента США устанавливают обстоятельства, при которых были утрачены ценные вещи.

Как отмечается , подарки планировалось вручить иностранным лидерам в 2020 году на саммите «Большой семёрки» в США, однако из-за пандемии мероприятие было отменено.

Среди тех, кто мог их присвоить, по информации источника из Госдепа, мог быть бывший госсекретарь Майкл Помпео. Сам он эти обвинения отвергает.

Ценные подарки находятся на учёте Госдепа и оплачены из государственной казны. Теперь в ведомстве «устанавливают местонахождение подарков и обстоятельства, при которых они были утрачены».

Ранее сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США провели обыск в квартире бывшего мэра Нью-Йорка и личного адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани. Они изъяли все электронные девайсы — компьютеры и другую оргтехнику, после чего Джулиани назвал оперативные действия «бесконтрольными», проведёнными в попытке «подставить» хозяина квартиры. Он добавил, что агенты спецслужбы появились перед дверями его квартиры в 6 часов утра.