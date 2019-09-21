Член Палаты представителей США Джо Кеннеди объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост сенатора от штата Массачусетс. Внучатого племянника президента Джона Кеннеди называют восходящей звездой Демократической партии и наследником знаменитой политической династии. Впрочем, принадлежность к известной фамилии не всегда играет на руку американским политикам: родственные связи с обитателями Белого дома не помогли достичь желаемого ни Хиллари Клинтон, ни брату Джорджа Буша-младшего Джебу.

Джо Кеннеди III неслучайно выбрал Массачусетс для выдвижения в Сенат. Сейчас он заседает в нижней палате Конгресса от этого штата, который считается второй родиной семьи Кеннеди, в середине XIX века прибывшей сюда из Ирландии. В течение 47 лет, до 2009 года, пост сенатора от этого штата занимал Тед Кеннеди, брат президента Джона и генпрокурора Роберта Кеннеди, убитых с разницей в пять лет. Джо III — внук Роберта, который помимо должности генпрокурора занимал кресло сенатора от штата Нью-Йорк и выдвигался в президенты. Но в центр избирательной кампании молодой наследник политического клана, очевидно, будет ставить не богатую историю своей семьи, а стремление американского общества к обновлению и неприятие Дональда Трампа.

Дональд Трамп выставил Америке давно просроченный счёт, и от того, как мы на это ответим, будет зависеть то, кем мы станем, — заявил Джо Кеннеди, объявляя о запуске своей кампании. — Мы должны разобраться со сломанной системой, которая стала причиной прихода к власти таких, как он: устаревшими структурами и правилами, ежедневными притеснениями и несправедливостью, которые сдерживают наш народ.

Кеннеди, судя по всему, воплощает в себе запрос избирателей-демократов на молодых и прогрессивных политиков. Он поддержал призывы своих однопартийцев к импичменту Трампа, ограничение на продажу огнестрельного оружия, а также борьбу с глобальным потеплением и законопроект о доступном здравоохранении для всех. Находясь на левом фланге своей партии, он всё же не ударяется в социализм и, как отмечают наблюдатели, прагматичен. В 2018 году партия выбрала именно Джо для того, чтобы он представил официальный ответ от демократов на ежегодное обращение Трампа к нации. Хотя его главного соперника, нынешнего сенатора от Массачусетса Эдварда Марки, тоже не назовёшь консерватором, Джо Кеннеди 38 лет, а Марки — 73, поэтому он привлекателен для молодёжи.

Джо Кеннеди III Kenneth Martin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Если республиканцы традиционно делали ставку на опытных политиков, то возрастные кандидаты в президенты для демократов — явление скорее нетипичное. В условиях, когда все фавориты гонки демократов за выдвижение в президенты — Джо Байден, Берни Сандерс и Элизабет Уоррен — разменяли седьмой десяток, Джо Кеннеди может стать демократическим лидером нового поколения. Но для нынешней президентской гонки ему определённо не хватает опыта: он стал конгрессменом только в 2012 году и никогда не был в высшей палате законодательного органа. Да и проход в Сенат ему пока ещё не обеспечен: для начала молодому политику необходимо победить соперника Эдварда Марки на праймериз демократов, намеченных на будущий год.

Опросы свидетельствует, что у Кеннеди неплохие шансы. Хотя Марки публично поддержали многие известные политики, включая «звезду» президентской гонки — 2020 Элизабет Уоррен, на данный момент Джо опережает его на 14% в гипотетических праймериз, которые состоятся в ближайший уик-энд и будут включать только двух соперников.

Но известная фамилия отнюдь не является залогом победы на американских выборах. Именно принадлежность к вашингтонскому истеблишменту, изрядно поднадоевшему простым американцам, назвали одной из причин проигрыша Хиллари Клинтон Дональду Трампу. Попытка брата Джорджа Буша-младшего Джеба Буша стать кандидатом в президенты от республиканцев на выборах 2016 года тоже не увенчалась успехом: он перестал быть фаворитом гонки задолго до того, как вперёд вырвался Дональд Трамп.

Клану Кеннеди, к тому же, фатально не везёт. Он находится в числе первых не только по количеству своих членов на высоких государственных постах, но и по преждевременным и нередко насильственным смертям. Последней жертвой «проклятия Кеннеди» стала внучка Роберта Кеннеди Сирша, умершая в начале августа от передозировки наркотиками в возрасте 22 лет.