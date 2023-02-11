NASA помогает расследовать утечку на «Прогрессе МС-21» NASA вместе с Роскосмосом устанавливает причины утечки теплоносителя на «Прогрессе МС-21»

Фото: NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Специалисты NASA помогают Роскосмосу установить причины утечки теплоносителя системы терморегулирования на корабле «Прогресс МС-21» на МКС, сообщили в пресс-службе космического агентства США. По ее данным, других проблем на МКС не найдено, сообщается на сайте NASA.

Специалисты NASA помогают своим российским коллегам в выявлении причин утечки теплоносителя на корабле «Прогресс МС-21». Специалисты следят за работой всех систем МКС и пока не выявили каких-либо других проблем на станции, — говорится в заявлении NASA.

11 февраля Сергей Крикалев сообщил, что разгерметизация «Прогресса МС-21» на МКС произошла в системе терморегулирования. С таким же утверждением выступил представитель центра управления полетами США. Он пояснил, что произошла утечка хладагента из системы терморегуляции в космос, однако позже процесс остановился.

Ранее в госкорпорации сообщили, что космический корабль изолирован. На «Прогрессе МС-21» температура и давление находятся в пределах нормы.