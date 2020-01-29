https://static.news.ru/photo/de6ce138-4258-11ea-b8a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Ying/Global Look Press

Тела всех девяти человек, находившихся на борту рухнувшего в США вертолёта, в котором также летели баскетболист Коби Брайант и его дочь, извлечены из-под обломков.

По данным пресс-службы офиса коронера округа Лос-Анджелес, тела трёх человек были обнаружены спецгруппой 26 января, остальные шесть — 27 января.

Останки были вывезены с места крушения и доставлены в центр судебно-медицинской экспертизы департамента, — сообщили в пресс-службе.

В настоящее время следователи осматривают тела и пытаются идентифицировать личности погибших. Осмотр места происшествия, предположительно, будет продолжаться до конца недели, передаёт AFP.

Ранее NEWS.ru писал, что в Сеть попала аудиозапись переговоров диспетчера и пилота вертолёта Брайанта. Во время разговора наземные службы предупредили пилота о сильном тумане. Воздушная машина должна была проследовать в зону ожидания, чтобы не мешать самолётам, совершавшим второй круг в соседнем аэропорту. Затем пилоту разрешили возобновить полёт. Незадолго до авиакатастрофы диспетчеры предупредили, что летательный аппарат находится близко к холмистой местности.

Коби Брайант погиб 26 января. Вместе с ним на борту находились дочь Джианна Мария Оноре и ещё семь человек. Спортсмен направлялся на баскетбольную тренировку.