Нацгвардию США оставят в Вашингтоне из-за угрозы нового штурма Капитолия

https://static.news.ru/photo/dce66572-5ee6-11eb-b477-fa163e074e61_660.jpg Фото: via www.imago-images.de/Global Look Press

В правоохранительных органах США настаивают на том, что дополнительные подразделения Нацгвардии должны оставаться в Вашингтоне, поскольку существует угроза повторного штурма Капитолия во время процесса импичмента экс-президента Дональда Трампа.

Процедура должна стартовать 8 февраля. По словам одного из чиновников, полиция уже начала готовиться к возможному вооружённому нападению на комплекс конгресса. Кроме того, в Сети появилась информация об угрозах в адрес законодателей. В большинстве случаев они исходят от пользователей соцсетей, которые обсуждают в чатах возможные нападения.

В полиции считают, что нацгвардейцы должны остаться в столице и вместе с сотрудниками правоохранительных органов подготовиться к вероятным беспорядкам, сообщает агентство Associated Press. В настоящее время на территории Капитолия находятся порядка пяти тысяч военнослужащих Нацгвардии США. Им поручено обеспечивать безопасность, связь, медицинскую эвакуацию и логистическую поддержку в сфере охраны.

Конгресс США 6 января собрался, чтобы утвердить итоги выборов президента и объявить новым хозяином Белого дома Джо Байдена. Сделать это помешали сторонники Трампа. Они собрались у Капитолия и ворвались в здание конгресса, где проходило заседание. Во время беспорядков в Вашингтоне погибли четыре человека.

Ранее NEWS.ru писал, что лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконел предложил дать две недели экс-президенту Дональду Трампу, чтобы он смог подготовиться к процессу по импичменту. По его мнению, быстро начинать судебный процесс не стоит. Сенату необходимо к нему хорошо подготовиться.