Стало известно, что изменилось в новой встрече Путина с Уиткоффом CNN: Уиткофф впервые взял с собой американского переводчика на встречу с Путиным

На последней встрече с президентом России Владимиром Путиным спецпредставитель президента США Стив Уиткофф впервые присутствовал с американским переводчиком, сообщает CNN. До этого он использовал только русского специалиста.

В начале этих встреч Уиткофф был известен тем, что приходил на переговоры без американского переводчика, полагаясь на русского, чтобы понимать, что говорится с российской стороны. Это заметное изменение. На последней встрече он уже взял с собой своего переводчика, — отмечает телеканал.

Ранее политолог Сергей Марков предположил, что на переговорах могло обсуждаться временное перемирие в зоне СВО. По его версии, Россия готова приостановить боевые действия при условиях: прекращения поставок западного оружия, отказа Киева от насильственной мобилизации и введения воздушного перемирия. Эксперт отметил, что такие уступки должны быть компенсированы снятием санкций.

Кроме того, депутат Госдумы Адальби Шхагошев прокомментировал частые визиты Уиткоффа в Россию, отметив, что президент США Дональд Трамп стремится получать информацию из первых рук. Парламентарий предположил, что американский лидер действительно заинтересован в достижении перемирия, однако подчеркнул: традиционные подходы Вашингтона в случае с Украиной окажутся неэффективными.