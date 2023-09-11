На Западе напомнили об «ужасном пророчестве» из-за Украины Журналист Кларенберг: Украина оказалась под угрозой из-за амбиций НАТО

Фото: David Young/dpa/Global Look Press

Существование Украины оказалось под угрозой из-за НАТО, которая постоянно расширяется, заявил в статье для Al Mayadeen журналист-расследователь Кит Кларенберг. По его мнению, это было предсказано «архитектором холодной войны» Джорджем Кеннаном еще в 1998 году.

Сегодня, когда Россия и Украина находятся в состоянии конфликта, а политическое и военное будущее последней, если не само существование как государства, находится на волоске, слова недооцененного пророка Кеннана, похоже, становятся ужасной реальностью, — подчеркнул журналист.

Он напомнил о словах американского дипломата Джорджа Кеннана, который был ключевой фигурой в создании НАТО. После ратификации США расширения Альянса в 1998 году Кеннан назвал это трагической ошибкой, пообещав, что со стороны России последует мощнейшая реакция.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер сказал, что заявления о сохраняющемся единстве в НАТО являются смехотворными, на самом деле Североатлантический альянс просуществует еще максимум 5–10 лет. По его словам, если бы Вашингтон заботился о народах европейских союзников по Альянсу, то не вынудил бы ЕС отказаться от дешевых российских энергоносителей.