В США предсказали исчезновение НАТО через 5–10 лет Экс-разведчик ВС США Риттер: НАТО осталось существовать максимум 5–10 лет

Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Заявления о сохраняющемся единстве в НАТО являются смехотворными, на самом деле Североатлантический альянс просуществует еще максимум 5–10 лет, заявил в ходе конференции Института Шиллера бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. По его словам, которые приводит РИА Новости, если бы Вашингтон заботился о народах европейских союзников по Блоку, то не вынудил бы ЕС отказаться от дешевых российских энергоносителей.

НАТО еще повезет, если Альянс просуществует еще пять, максимум десять лет, — заявил офицер.

Риттер также обратил внимание на ситуацию с Турцией, которая изначально выступала против увеличения числа участников НАТО за счет Швеции и Финляндии. Кроме того, власти США опасаются, что Анкара может применить истребители F-16 против другого члена Альянса — Греции.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон выразил мнение, что Североатлантический альянс может прекратить свое существование после победы России в конфликте на Украине. Специалист добавил, что как только Россия одержит победу, под ее контролем окажется вся территория Украины к востоку от Днепра. Кроме того, она вернет себе Одессу. По мнению Джонсона, миру необходимо смириться с тем фактом, что после развала Украины НАТО, скорее всего, постигнет схожая судьба.