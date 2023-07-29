В США допустили исчезновение НАТО после победы России на Украине Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: НАТО может прекратить свое существование после победы России

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Россия неизбежно одержит победу в конфликте на Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с главой Партии рабочих Великобритании Джорджем Галлоуэйем на его YouTube-канале. При этом он считает, что такой сценарий поставит под угрозу существование НАТО.

Что приводит большую часть Запада в ужас, так это то, что Россия победит, а не «если она победит». И когда она одержит победу, это будет представлять экзистенциальную угрозу для НАТО. Альянс, вероятно, перестанет существовать в том виде, в котором мы его знаем, — сообщил Джонсон.

Экс-аналитик добавил, что как только Россия победит, под ее контролем окажется вся территория Украины к востоку от Днепра. Кроме того, она вернет себе Одессу. По мнению Джонсона, миру необходимо смириться с тем фактом, что после развала Украины НАТО, скорее всего, постигнет схожая судьба.

Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что США допустили ошибку, недооценив Россию. По его словам, Вашингтон полностью упустил из внимания изменения в РФ, которые произошли после начала президентства Владимира Путина.

Как отметило ранее американское издание The Hill, конфликт на Украине близится к кульминации. По мнению авторов публикации, такой прогноз связан с неудачами ВСУ в ходе контрнаступления. Они уверены, что украинским войскам придется завершить свою операцию до конца года.