На волне протестов в США переименовали улицу перед Белым домом

https://static.news.ru/photo/89915cfe-a74b-11ea-b3c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Часть улицы у резиденции президента США переименована в честь погибших афроамериканцев. Об этом сообщила мэр Вашингтона Мюриэл Боузер.

Участок 16-й улицы перед Белым домом теперь официально называется площадь «Жизни чёрных тоже в счёт», — написала она в Twitter.

Градоначальница также опубликовала видеоролик, на котором видно, как устанавливается соответствующий дорожный указатель.

Массовые беспорядки вспыхнули в США в связи с гибелью в конце мая афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских. Протесты против полицейского произвола начались в Миннеаполисе, где произошёл инцидент, а затем были подхвачены в других городах. Они сопровождаются погромами и массовыми беспорядками. Демонстрации в поддержку афроамериканцев проходят и в европейских странах.

Как ранее писал NEWS.ru, экс-советник президента США по нацбезопасности Сьюзан Райс попыталась обвинить в происходящем Россию. По её мнению, Москва подстрекает протестующих через соцсети, а также финансирует беспорядки. В Кремле в ответ на эти обвинения подчеркнули, что РФ не вмешивается во внутренние дела США.