На волне протестов в США переименовали улицу перед Белым домом

— Mayor Muriel Bowser #StayHomeDC (@MayorBowser) June 3, 2020
Массовые беспорядки вспыхнули в США в связи с гибелью в конце мая афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских. Протесты против полицейского произвола начались в Миннеаполисе, где произошёл инцидент, а затем были подхвачены в других городах. Они сопровождаются погромами и массовыми беспорядками. Демонстрации в поддержку афроамериканцев проходят и в европейских странах.
Как ранее писал NEWS.ru, экс-советник президента США по нацбезопасности Сьюзан Райс попыталась обвинить в происходящем Россию. По её мнению, Москва подстрекает протестующих через соцсети, а также финансирует беспорядки. В Кремле в ответ на эти обвинения подчеркнули, что РФ не вмешивается во внутренние дела США.