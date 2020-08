Музыкант Нил Янг подал в суд на Трампа за нарушение авторских прав

https://static.news.ru/photo/a41d2cc6-d6fb-11ea-95c5-fa163e074e61_660.jpg Нил Янг Фото: Famous/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Музыкант Нил Янг подал в суд на президента США Дональда Трампа из-за того, что его команда использовала на митинге в Талсе (Оклахома) композиции Rockin ’in the Free World и Devil’s Sidewalk без разрешения автора.

По словам Нила Янга, данные песни также звучали в ходе избирательной кампании Трампа, начиная с 2015 года.

Кампания умышленно проигнорировала требование истца не использовать его песни и умышленно их проигрывала, несмотря на отсутствие лицензии, — говорится в поступившем в федеральный суд Нью-Йорка заявлении.

Музыкант подчеркнул, что жалоба не направлена на нарушение прав граждан США, которые могут поддерживать своего кандидата, однако он не может позволить, чтобы его музыка использовалась для «антиамериканской кампании невежества и ненависти».

Как сообщает The Guardian, адвокаты Янга требуют возмещения ущерба в полной мере.

Многие музыканты также возражают против использования их песен в избирательной кампании Трампа. Ранее последовало аналогичное заявление от семьи покойного Тома Петти, песню которого «Я не отступлю» Трамп включил на своём митинге в Оклахоме.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября 2020 года. Соперником Трампа выступает Джо Байден.

Ранее британская группа The Rolling Stones выпустила официальное предупреждение Дональду Трампу в связи с тем, что он использует их музыку для предвыборных митингов. Речь идёт о легендарной You Can’t Always Get What You Want («Ты не можешь всегда получать то, что хочешь»).