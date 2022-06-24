Мужу Пелоси предъявили обвинения в нетрезвом вождении

Фото: Ron Sachs / CNP/AdMedia / Global Look Press

Мужу спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, Полу Пелоси, предъявили обвинения в вождении в нетрезвом виде, сообщил телеканал Fox News. Речь идёт об инциденте, когда мужчина был задержан в Калифорнии после того, как он был обнаружен за рулём своего автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Он предстанет перед Верховным судом округа Напа 3 августа.

Пол Пелоси предстанет перед Верховным судом округа Напа для предъявления обвинения 3 августа 2022 года, — сказано в публикации.

Отмечается, что запись с видеорегистратора не может быть опубликована в соответствии с Калифорнийскими законами.

Президент США Джо Байден ранее оступился, поднимаясь по трапу самолёта перед вылетом на саммит Америк в Лос-Анджелесе. На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть, как президент США делает несколько шагов по трапу, а после оступается, но остается на ногах. Многие пользователи отметили, что действия американского лидера уже давно превратились в «продолжительное цирковое выступление».

В марте прошлого года глава государства трижды споткнулся, поднимаясь на борт своего самолёта. Пресс-служба попыталась оправдать президента тем, что в тот день на взлётно-посадочной полосе дул сильный ветер.